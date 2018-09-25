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В лидерах - фальшивые доллары. В Беларуси стало меньше поддельных денег

26.09.2018 11:18 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси стало меньше поддельных денег. За первое полугодие 2018 года найдено 426 фальшивых дензнаков. Это на 23% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает Нацбанк Беларуси.


Александра Квиткевич, TUT.BY

Больше всего фальшивых банкнот приходится на американский доллар — 54,7% от общего количества подделок. На втором месте российский рубль — 27,2%. Евро в общем объеме выявленных ненастоящих денег принадлежит 12,9%, 2,8% — турецкой лире. Реже всего подделывают белорусский рубль, среди поддельных купюр его всего 2,4%.

Самый большой оборот фальшивых денег по традиции в Минске. В столице выявлено 48% от общего объема. В областях нашли от 4 до 13,8% выявляемых подделок.

Поддельные денежные знаки были найдены в 44 населенных пунктах страны.

Новых разновидностей фальшивых долларов в Беларуси за 6 месяцев этого года не появилось, сказали в Нацбанке. Однако было выявлено 6 банкнот по 100 долларов, которые относятся к категории суперподделок.

Среди российских банкнот чаще всего подделывают 5000 рублей, их около 70% среди российских подделок. На долю номиналов 1000 и 500 рублей приходится 29% и 1% соответственно.

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Теги: Минск
 
 
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