Российскому послу Бабичу вручили символическую карту Беларуси

Генеральный директор ОАО «Могилёвхимволокно» Петр Рудник вручил российскому послу Михаилу Бабичу символическую карту Беларуси с геральдическими гербами белорусских городов, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

"Такую карту вы нигде не найдёте, это hand-made", - сказал руководитель предприятия, вручая сувенир послу РФ. На это М.Бабич ответил: «Это самое главное!».

Как сообщалось, российский посол в среду ознакомился с работой ОАО "Могилёвхимволокно", которое реализует масштабный инвестпроект и заинтересовано в привлечении российский инвестиций.

Накануне М.Бабич вручил верительные грамоты президенту Беларуси Александру Лукашенко.