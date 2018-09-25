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Российскому послу Бабичу вручили символическую карту Беларуси

26.09.2018 10:53 — Разное | Интерфакс  
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Генеральный директор ОАО «Могилёвхимволокно» Петр Рудник вручил российскому послу Михаилу Бабичу символическую карту Беларуси с геральдическими гербами белорусских городов, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

"Такую карту вы нигде не найдёте, это hand-made", - сказал руководитель предприятия, вручая сувенир послу РФ. На это М.Бабич ответил: «Это самое главное!».

Как сообщалось, российский посол в среду ознакомился с работой ОАО "Могилёвхимволокно", которое реализует масштабный инвестпроект и заинтересовано в привлечении российский инвестиций.

Накануне М.Бабич вручил верительные грамоты президенту Беларуси Александру Лукашенко.

 
 
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Генеральный директор ОАО «Могилёвхимволокно» Петр Рудник вручил российскому послу Михаилу Бабичу символическую карту Беларуси с геральдическими гербами...
 
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