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Посол РФ Бабич посещает Могилевхимволокно, обсуждают привлечение российских инвестиций

26.09.2018 10:40 — Разное | Интерфакс  
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Российский посол Михаил Бабич в среду посещает областной центр Могилев. В ходе визита посол ознакомился с работой предприятия Могилевхимволокно, руководство предприятия проинформировало посла о реализации масштабного инвестпроекта, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

М.Бабич провел переговоры с гендиректором предприятия Петром Рудником.

Как пояснили корреспонденту агентства на предприятии, речь идет о привлечении российских инвестиций. Стоимость очередного этапа модернизации составляет 125 млн евро. Кроме того, белорусская сторона инициирует координацию действий с учетом строительства аналогичного производства в российском Иваново. Целью координации является  минимизация конкуренции на рынке Союзного государства и на внешнем рынке.

Также в ходе визита в Могилев посол М.Бабич посещает предприятие "Омск карбон Могилев", которое входит в группу компаний "Омск карбон".

 
Теги: Могилев
 
 
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Российский посол Михаил Бабич в среду посещает областной центр Могилев. В ходе визита посол ознакомился с работой предприятия Могилевхимволокно, руководство...
 
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