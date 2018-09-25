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Безопасная дорога. Реконструированный участок трассы Минск-Гродно ввели в эксплуатацию
Новости Беларуси. Первый участок трассы М6 Минск-Гродно сдан в эксплуатацию после реконструкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь для движения без временных ограничений скорости доступны больше 13 километров обновлённой магистрали.
По статистике прошлых лет, именно в этом месте происходило больше всего аварий. Теперь участок – безопасный и ультрасовременный.
Четыре полосы дороги с применением мировых технологий – усовершенствованный состав покрытия и подложка из геосетки. Сделаны разделительные блоки, 10 километров пешеходной дорожки, сетка вдоль леса и подземные переходы для диких зверей. Позаботились здесь и об отдыхе водителей – оборудованы две площадки.
Александр Марцулевич, главный инженер РУП «Гродноавтодор»:
Полностью трассу М6 сдадут в эксплуатацию 7 ноября. При скорости 120 километров в час из Гродно в Минск можно будет доехать всего за 2,5 часа. Это ещё и плюс для экономики страны, ведь на магистрали плотный трафик большегрузов – важный торговый и транзитный коридор. Также в ближайшее время дорога станет местом притяжения для бизнеса - речь о логистических центрах и придорожных кафе.
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Новости Беларуси. Первый участок трассы М6 Минск-Гродно сдан в эксплуатацию после реконструкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь для движения...
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