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Безопасная дорога. Реконструированный участок трассы Минск-Гродно ввели в эксплуатацию

26.09.2018 10:59 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Первый участок трассы М6 Минск-Гродно сдан в эксплуатацию после реконструкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь для движения без временных ограничений скорости доступны больше 13 километров обновлённой магистрали.

Безопасная дорога. Реконструированный участок трассы Минск-Гродно ввели в эксплуатацию

По статистике прошлых лет, именно в этом месте происходило больше всего аварий. Теперь участок – безопасный и ультрасовременный.

Безопасная дорога. Реконструированный участок трассы Минск-Гродно ввели в эксплуатацию

Четыре полосы дороги с применением мировых технологий – усовершенствованный состав покрытия и подложка из геосетки. Сделаны разделительные блоки, 10 километров пешеходной дорожки, сетка вдоль леса и подземные переходы для диких зверей. Позаботились здесь и об отдыхе водителей – оборудованы две площадки.

Безопасная дорога. Реконструированный участок трассы Минск-Гродно ввели в эксплуатацию

Александр Марцулевич, главный инженер РУП «Гродноавтодор»:
Этот участок дороги М6 является международным транспортным коридором. Соединяет Беларусь с Западной Европой. Поэтому, конечно, проектировщики и строители поработали над тем, чтобы этот участок трассы соответствовал всем международным европейским стандартам и качеству выполненных работ.

Безопасная дорога. Реконструированный участок трассы Минск-Гродно ввели в эксплуатацию

Полностью трассу М6 сдадут в эксплуатацию 7 ноября. При скорости 120 километров в час из Гродно в Минск можно будет доехать всего за 2,5 часа. Это ещё и плюс для экономики страны, ведь на магистрали плотный трафик большегрузов – важный торговый и транзитный коридор. Также в ближайшее время дорога станет местом притяжения для бизнеса - речь о логистических центрах и придорожных кафе.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Первый участок трассы М6 Минск-Гродно сдан в эксплуатацию после реконструкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь для движения...
 
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