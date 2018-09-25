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Врачи рассказали о состоянии пострадавших на предприятии «Могилёвдрев»
Новости Беларуси. Состояние здоровья троих пострадавших во время взрыва на предприятии «Могилёвдрев» остается стабильно тяжелым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, происшествие случилось вечером 25 сентября. Взрыв произошел в покрасочной камере мебельного цеха. Рядом находились 6 работников. Все они получили травмы и были экстренно госпитализированы. У двух женщин и мужчины медики диагностировали серьезные ожоги. Их доставили в реанимацию.
Алексей Щербинский, заместитель главного врача Могилёвской больницы №1:
Во время взрыва в одной из покрасочных камер мебельного цеха была разрушена стена и повреждён воздуховод. Руководство «Могилёвдрева» от комментариев отказывается.
На месте происшествия продолжает работать оперативная группа Следственного комитета, которая устанавливает все обстоятельства инцидента. Официальной информации по поводу причин ЧП пока нет.
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Новости Беларуси. Состояние здоровья троих пострадавших во время взрыва на предприятии «Могилёвдрев» остается стабильно тяжелым, сообщили в программе Новости «24...
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