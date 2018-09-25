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Врачи рассказали о состоянии пострадавших на предприятии «Могилёвдрев»

26.09.2018 10:44 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Состояние здоровья троих пострадавших во время взрыва на предприятии «Могилёвдрев» остается стабильно тяжелым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв на предприятии «Могилёвдрев»: есть пострадавшие. Подробности с места ЧП

Врачи рассказали о состоянии пострадавших на предприятии «Могилёвдрев»

Напомним, происшествие случилось вечером 25 сентября. Взрыв произошел в покрасочной камере мебельного цеха. Рядом находились 6 работников. Все они получили травмы и были экстренно госпитализированы. У двух женщин и мужчины медики диагностировали серьезные ожоги. Их доставили в реанимацию.

Врачи рассказали о состоянии пострадавших на предприятии «Могилёвдрев»

Алексей Щербинский, заместитель главного врача Могилёвской больницы №1:
Тяжесть состояния на момент поступления у всех пострадавших обусловлено комбинированной травмой. Это связано с обширными ожогами и дополнительно с ожогами дыхательных путей. На данный момент одна пациентка уже переведена в Минск для продолжения лечения в специализированном ожоговом центре. Согласован перевод в ближайшие часы на двух оставшихся пострадавших. Что касается прогнозов, то давать их преждевременно и говорить однозначно о каких-либо исходах тоже будет слишком рано.

Врачи рассказали о состоянии пострадавших на предприятии «Могилёвдрев»

Во время взрыва в одной из покрасочных камер мебельного цеха была разрушена стена и повреждён воздуховод. Руководство «Могилёвдрева» от комментариев отказывается.

На месте происшествия продолжает работать оперативная группа Следственного комитета, которая устанавливает все обстоятельства инцидента. Официальной информации по поводу причин ЧП пока нет.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Состояние здоровья троих пострадавших во время взрыва на предприятии «Могилёвдрев» остается стабильно тяжелым, сообщили в программе Новости «24...
 
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