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На въезде в Бобруйск поставили огромную 3D-карту города за $2 тысячи

26.09.2018 11:27 — Разное | KYKY  
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Если ехать в Бобруйск со стороны Минска, то на въезде в город трудно будет не заметить огромное полотнище в виде 3D-карты. Его размеры – 18 на 6 метров. Ночью она подсвечивается. Стоимость конструкции – около двух тысяч долларов, пишет «Коммерческий курьер».

По словам Михаил Мороз, учредителя предприятия, которое сделало эту карту, в основе полотна – специальная баннерная ткань, натянутая на деревянную подложку: «Общая стоимость баннера составила 4,4 тысячи беларуских рублей. Две тысячи из них к нам уже поступило, оставшуюся сумму компания, с которой был заключен соответствующий договор, пока не перечислила».

В прошлом году на месте карты разбили огромную клумба с именем города, написанным цветами, и датой его основания. 

 
Теги: Минск
 
 
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Если ехать в Бобруйск со стороны Минска, то на въезде в город трудно будет не заметить огромное полотнище в виде 3D-карты. Его размеры – 18 на 6 метров. Ночью она...
 
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