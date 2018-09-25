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Приорбанк закроет «онлайн-кассу», из-за чего Talaka приостановит прием пожертвований

26.09.2018 11:16 — Разное | KYKY  
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Беларуская краудфандинговая платформа Talaka вынуждена перейти на другую систему оплаты, потому что Приорбанк прекращает эмиссию электронных денег belqi. На время этого перехода прием пожертвований приостановлен, пишет TUT.by.

«Talaka переходит на другую систему оплаты. Это вынужденная мера, связанная с решением банка. Поддержать большинство проектов привычным способом можно до 30 сентября», – сказали представители платформы. Поэтому они советуют «поддержать проекты сейчас, если откладывали это сделать».

Причина изменений заключается в том, что Приорбанк, с которым сотрудничает платформа, с 1 октября прекратит эмиссию электронных денег belqi. «Это связано с тем, что мы стремимся развивать новые удобные платежные инструменты. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вместо сервиса «Онлайн-касса belqi» мы предлагаем подключить услугу интернет-эквайринга. Требований к минимальному обороту компании в данном случае нет, а сама услуга подключается бесплатно», – заявляют в банке. Также представители Приорбанка отметили, что из-за пожеланий клиентов закрытие возможно перенесут на 1 ноября.

 
 
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Беларуская краудфандинговая платформа Talaka вынуждена перейти на другую систему оплаты, потому что Приорбанк прекращает эмиссию электронных денег belqi. На время...
 
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