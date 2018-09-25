МЧС рассказало подробности взрыва на «Могилевдреве»

25 сентября в 18:38 спасатели получили вызов с «Могилевдрева». Взрыв произошел в покрасочной камере мебельного цеха №1. В цехе в тот момент было девять человек, шесть из них пострадали. Троих с серьезными ожогами перевезут на лечение в Минск, сообщают «Радыё Свабода» и пресс-служба МЧС.

В результате взрыва разрушены стены цеха из сэндвич-панелей на площади 300 квадратных метров, покрасочная камера, шесть оконных блоков и остекление. В момент взрыва на предприятии была рабочая смена из девяти человек – одного мастера и восьми рабочих. До прибытия МЧС смена самостоятельно покинула здание.

Пострадало шесть человек. Все они были госпитализированы. 57-летняя женщина получила ожоги 60% тела, ночью ее перевели в Минскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Сегодня перевезут еще двоих, у которых ожоги 50% тела. «Это критическая величина, но тем не менее, несмотря на тяжесть состояния, с учетом современных технологий пациенты получат медицинскую помощь», – отметил сотрудник администрации могилевской больницы №1, куда изначально доставили пострадавших.

Производство в цехе остановлено. Другие цехи «Могилевдрева» продолжают работать. Причина взрыва устанавливается. На место приехал председатель Следственного комитета Иван Носкевич, он возглавит комиссию, которая расследует обстоятельства произошедшего.