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МЧС рассказало подробности взрыва на «Могилевдреве»
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25 сентября в 18:38 спасатели получили вызов с «Могилевдрева». Взрыв произошел в покрасочной камере мебельного цеха №1. В цехе в тот момент было девять человек, шесть из них пострадали. Троих с серьезными ожогами перевезут на лечение в Минск,
В результате взрыва разрушены стены цеха из сэндвич-панелей на площади 300 квадратных метров, покрасочная камера, шесть оконных блоков и остекление. В момент взрыва на предприятии была рабочая смена из девяти человек – одного мастера и восьми рабочих. До прибытия МЧС смена самостоятельно покинула здание.
Пострадало шесть человек. Все они были госпитализированы. 57-летняя женщина получила ожоги 60% тела, ночью ее перевели в Минскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Сегодня перевезут еще двоих, у которых ожоги 50% тела. «Это критическая величина, но тем не менее, несмотря на тяжесть состояния, с учетом современных технологий пациенты получат медицинскую помощь», – отметил сотрудник администрации могилевской больницы №1, куда изначально доставили пострадавших.
Производство в цехе остановлено. Другие цехи «Могилевдрева» продолжают работать. Причина взрыва устанавливается. На место приехал председатель Следственного комитета Иван Носкевич, он возглавит комиссию, которая расследует обстоятельства произошедшего.
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25 сентября в 18:38 спасатели получили вызов с «Могилевдрева». Взрыв произошел в покрасочной камере мебельного цеха №1. В цехе в тот момент было девять человек, шесть...
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