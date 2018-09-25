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Военные корабли и стелс-катера: как Украина усиливает присутствие в "общем с Россией" море

26.09.2018 11:39 — Разное | Tut.by  
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На днях пара военных украинских кораблей — «Корец» и «Донбасс» — прошла под Крымским мостом, чтобы пополнить флотилию в Азовском море. Азовское море может стать новой точкой международной напряженности: сейчас там ходят и украинские, и российские суда. Про российские корабли в регионе известно крайне мало, а вот о флоте Украины в этих водах есть что рассказать.

В соответствии с договором от 2003 года, Азовское море — это внутреннее море двух государств, где гражданские и военные суда под флагами Украины и России могут беспрепятственно заходить через пролив и идти в свои порты.

Украинские корабли будут дислоцироваться на новой военно-морской базе ВМСУ в Бердянске. Украинская сторона отмечает, что база создана для противовеса российским кораблям, действующим в акватории Азовского моря. Мы расскажем о тех кораблях, которые уже переброшены.

«Донбасс»

По официальной терминологии украинских ВМС, «Донбасс» — это корабль управления. В прошлой же жизни судно называлась «ПМ-9», а позже «Краснодон», а классифицировалось как плавучая мастерская советского флота проекта 304.


Фото: dumskaya.net

Она предназначались для ремонта кораблей и судов, их вооружения и технических средств в районах, удаленных от основных пунктов базирования. На борту кораблей проекта 304 находилось станочное оборудование, подъемные устройства, сварочные агрегаты и другое необходимое оборудование.

После раздела советского флота «Донбасс» (это имя корабль получил в 2011 году) отошел к Украине и быстро пришел в негодность. До 2011 года корабль не мог даже самостоятельно передвигаться.

Из-за халатности капитана в сентябре 2016 года на судне случился пожар. Возгорание охватило почти 200 квадратных метров. После того, как огонь удалось потушить, корабль пострадал настолько, что были варианты сделать из «Донбасса» плавсклад или казармы. В дальнейшем судно решили отремонтировать.

Буксир «Корец»

Морской буксир проекта 745 в Черноморском флоте СССР носил обозначение МБ-30, после перехода Украине его переименовали в «Корец». Максимальная скорость корабля составляет 14 узлов, а водоизмещение достигает 1460 тонн. «Корец» способен в одиночку буксировать суда водоизмещением до 6000 т.


Фото: sevastopol. gallery

В 2007 году во время шторма «Корец» столкнулся с «Донбассом» и получил серьезные повреждения. ВМСУ длительное время не могли найти финансовых средств для ремонта буксира, который был поставлен в отстой в Стрелецкой бухте Севастополя. Только в 2011 году корабль бы поставлен на капитальный ремонт в Севастополе.

Кстати, в украинском флоте буксир вооружили 12,7-мм турельно-башенной установкой «Утес-М».

Речные катера проекта 58 155 «Гюрза-М»

В Азовском море действуют два украинских артиллерийских катера «Лубны» и «Кременчуг», оба они относятся к проекту «Гюрза-М», созданному специалистами «Исследовательско-проектного центра кораблестроения».


Катер Р 177 «Кременчук» проекта 58 155 (шифр «Гюрза-М») ВМС Украины. 11.09.2018 Фото: Юрий Лавренюк / facebook.com

При проектировании катера была использована технология «стелс»: наклонные скошенные обводы корпуса, что делает его менее заметным для радаров. Судно оборудовано средствами для постановки дымовых завес, что повышает его живучесть при обстрелах. Это важно, так как броня катера — легкая, противопульная и способна защитить лишь от пуль калибра 7,62 мм.

Катер оборудован двумя дистанционно-управляемыми боевыми модулями БМ-5М.01 «Катран-М» (морской вариант модуля БМ-3 «Штурм»). Каждый из модулей вооружен 30-мм автоматической пушкой ЗТМ-1, 7,62-мм пулеметом, 30-мм гранатометом КБА-117 и двумя установками ПТРК «Барьер». За точность поражения целей отвечает универсальный комплекс управления огнем «Триада».

Размеры катера проекта «Гюрза-М» небольшие: длина 23 метра, ширина — 2,8 метра, водоизмещение 50,7 тонн.

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