На днях пара военных украинских кораблей — «Корец» и «Донбасс» — прошла под Крымским мостом, чтобы пополнить флотилию в Азовском море. Азовское море может стать новой точкой международной напряженности: сейчас там ходят и украинские, и российские суда. Про российские корабли в регионе известно крайне мало, а вот о флоте Украины в этих водах есть что рассказать.

В соответствии с договором от 2003 года, Азовское море — это внутреннее море двух государств, где гражданские и военные суда под флагами Украины и России могут беспрепятственно заходить через пролив и идти в свои порты.

Украинские корабли будут дислоцироваться на новой военно-морской базе ВМСУ в Бердянске. Украинская сторона отмечает, что база создана для противовеса российским кораблям, действующим в акватории Азовского моря. Мы расскажем о тех кораблях, которые уже переброшены.

«Донбасс»

По официальной терминологии украинских ВМС, «Донбасс» — это корабль управления. В прошлой же жизни судно называлась «ПМ-9», а позже «Краснодон», а классифицировалось как плавучая мастерская советского флота проекта 304.



Фото: dumskaya.net

Она предназначались для ремонта кораблей и судов, их вооружения и технических средств в районах, удаленных от основных пунктов базирования. На борту кораблей проекта 304 находилось станочное оборудование, подъемные устройства, сварочные агрегаты и другое необходимое оборудование.

После раздела советского флота «Донбасс» (это имя корабль получил в 2011 году) отошел к Украине и быстро пришел в негодность. До 2011 года корабль не мог даже самостоятельно передвигаться.

Из-за халатности капитана в сентябре 2016 года на судне случился пожар . Возгорание охватило почти 200 квадратных метров. После того, как огонь удалось потушить, корабль пострадал настолько, что были варианты сделать из «Донбасса» плавсклад или казармы. В дальнейшем судно решили отремонтировать.

Буксир «Корец»

Морской буксир проекта 745 в Черноморском флоте СССР носил обозначение МБ-30, после перехода Украине его переименовали в «Корец». Максимальная скорость корабля составляет 14 узлов, а водоизмещение достигает 1460 тонн. «Корец» способен в одиночку буксировать суда водоизмещением до 6000 т.



Фото: sevastopol. gallery

В 2007 году во время шторма «Корец» столкнулся с «Донбассом» и получил серьезные повреждения. ВМСУ длительное время не могли найти финансовых средств для ремонта буксира, который был поставлен в отстой в Стрелецкой бухте Севастополя. Только в 2011 году корабль бы поставлен на капитальный ремонт в Севастополе.

Кстати, в украинском флоте буксир вооружили 12,7-мм турельно-башенной установкой «Утес-М».

Речные катера проекта 58 155 «Гюрза-М»

В Азовском море действуют два украинских артиллерийских катера «Лубны» и «Кременчуг», оба они относятся к проекту «Гюрза-М», созданному специалистами «Исследовательско-проектного центра кораблестроения».



Катер Р 177 «Кременчук» проекта 58 155 (шифр «Гюрза-М») ВМС Украины. 11.09.2018 Фото: Юрий Лавренюк / facebook.com

При проектировании катера была использована технология «стелс»: наклонные скошенные обводы корпуса, что делает его менее заметным для радаров. Судно оборудовано средствами для постановки дымовых завес, что повышает его живучесть при обстрелах. Это важно, так как броня катера — легкая, противопульная и способна защитить лишь от пуль калибра 7,62 мм.

Катер оборудован двумя дистанционно-управляемыми боевыми модулями БМ-5М.01 «Катран-М» (морской вариант модуля БМ-3 «Штурм»). Каждый из модулей вооружен 30-мм автоматической пушкой ЗТМ-1, 7,62-мм пулеметом, 30-мм гранатометом КБА-117 и двумя установками ПТРК «Барьер». За точность поражения целей отвечает универсальный комплекс управления огнем «Триада».

Размеры катера проекта «Гюрза-М» небольшие: длина 23 метра, ширина — 2,8 метра, водоизмещение 50,7 тонн.

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