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Военные корабли и стелс-катера: как Украина усиливает присутствие в "общем с Россией" море
На днях пара военных украинских кораблей — «Корец» и «Донбасс» —
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Украинские корабли будут дислоцироваться на новой военно-морской базе ВМСУ в Бердянске. Украинская сторона отмечает, что база создана для противовеса российским кораблям, действующим в акватории Азовского моря. Мы расскажем о тех кораблях, которые уже переброшены.
«Донбасс»
По официальной терминологии украинских ВМС, «Донбасс» — это корабль управления. В прошлой же жизни судно называлась «ПМ-9», а позже «Краснодон», а классифицировалось как плавучая мастерская советского флота проекта 304.
Она предназначались для ремонта кораблей и судов, их вооружения и технических средств в районах, удаленных от основных пунктов базирования. На борту кораблей проекта 304 находилось станочное оборудование, подъемные устройства, сварочные агрегаты и другое необходимое оборудование.
После раздела советского флота «Донбасс» (это имя корабль получил в 2011 году) отошел к Украине и быстро пришел в негодность. До 2011 года корабль не мог даже самостоятельно передвигаться.
Из-за халатности капитана в сентябре 2016 года на судне случился
Буксир «Корец»
Морской буксир проекта 745 в Черноморском флоте СССР
В 2007 году во время шторма «Корец» столкнулся с «Донбассом» и получил серьезные повреждения. ВМСУ длительное время не могли найти финансовых средств для ремонта буксира, который был поставлен в отстой в Стрелецкой бухте Севастополя. Только в 2011 году корабль бы поставлен на капитальный ремонт в Севастополе.
Кстати, в украинском флоте буксир вооружили 12,7-мм турельно-башенной установкой «Утес-М».
Речные катера проекта 58 155 «Гюрза-М»
В Азовском море действуют два украинских артиллерийских катера «Лубны» и «Кременчуг», оба они относятся к проекту «Гюрза-М», созданному специалистами «Исследовательско-проектного центра кораблестроения».
При проектировании катера была использована технология «стелс»: наклонные скошенные обводы корпуса, что делает его менее заметным для радаров. Судно оборудовано средствами для постановки дымовых завес, что повышает его живучесть при обстрелах. Это важно, так как броня катера — легкая, противопульная и способна защитить лишь от пуль калибра 7,62 мм.
Катер оборудован двумя дистанционно-управляемыми боевыми модулями БМ-5М.01 «Катран-М» (морской вариант модуля БМ-3 «Штурм»). Каждый из модулей вооружен 30-мм автоматической пушкой ЗТМ-1, 7,62-мм пулеметом, 30-мм гранатометом КБА-117 и двумя установками ПТРК «Барьер». За точность поражения целей отвечает универсальный комплекс управления огнем «Триада».
Размеры катера проекта «Гюрза-М» небольшие: длина 23 метра, ширина — 2,8 метра, водоизмещение 50,7 тонн.
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От судна управления до артиллерийских катеров с ракетным вооружением.
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