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В Brabus доработали самую мощную версию нового Mercedes G-класса

26.09.2018 11:39 — Разное | Tut.by  
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Как и ожидалось, вслед за Mercedes G500 компания из Боттропа представила комплект доработок для топовой версии «Гелендвагена» нового поколения — AMG G63. Премьера новинки Brabus состоялась в Монако, где в эти дни проходит крупнейшее Яхт-шоу.


Четырехлитровая битурбо-«восьмерка» под капотом с помощью чип-тюнинга была форсирована с 585 до 700 лошадиных сил, максимальный крутящий момент был увеличен на 100 Нм — до 950 Нм. До «сотни» внедорожник разгоняется за 4,3 секунды, на 0,2 секунды быстрее заводской версии, но максимальная скорость по-прежнему ограничена на отметке 240 км/ч (на большее не рассчитаны шины). Заявленный расход в смешанном цикле — 13,1 л/100 км.


Появилась новая спортивная выпускная система с активными перепускными клапанами, а широкий обвес из углепластика скрывает 23-дюймовые кованые колеса Platinum Edition с покрышками размерности 305/35 (Pirelli или Yokohama).


Разумеется, в интерьере внедорожника — роскошная отделка кожей, алькантарой, деревянными или карбоновыми вставками. Цена на доработанный вариант внедорожника, получившего обозначение 700 Widestar, не объявлена.

 
 
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В Brabus считают, что мощности никогда не бывает много, поэтому добавили заводской версии Mercedes AMG G63 еще немного, доведя отдачу двигателя до 700 "лошадей".
 
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