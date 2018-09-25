В центре Бреста появится европейский квартал

Подготовительный этап строительства нового квартала в Бресте начался 17 сентября. Закончится он 26 октября. В целом завершить возведение объекта планируется в четвертом квартале 2019 года, пишет «Брестская газета».



Фото: pkvartal.by

Новый квартал будет носить название «Прибужский». Инвестором проекта выступает ООО с аналогичным названием «Прибужский квартал» — фирма с белорусским капиталом. Она заключила инвестиционный договор с Брестским облисполкомом. Строительство здесь ведется на основании решения Брестского горисполкома.

ЖК «Прибужский квартал» — 4-этажный 4-подъездный многоквартирный жилой дом на 70 квартир со встроенными помещениями общественного назначения и парковкой. Также по проекту здесь предусмотрены велопарковка с навесом и детская площадка. Первые этажи жилого комплекса будут отданы под административно-торговые нужды.

Европейским квартал можно назвать из-за архитектурных решений: французские окна в пол, террасы и высокие потолки.