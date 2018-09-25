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В Щучинском районе водитель VW переехал лежащую на дороге женщину, когда поднимал упавшие сигареты

26.09.2018 11:30 — Разное | Tut.by  
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В Щучинском районе пожилая женщина погибла под колесами легковушки. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Смертельная авария произошла 25 сентября, в 19.55. Водитель Volkswagen ехал по узкой грунтовой дороге в деревне Большие Лебедские и совершил наезд на лежащую на проезжей части пожилую женщину.

В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия. Световозвращающими элементами она обозначена не была.

— По предварительной информации, водитель автомобиля поднимал упавшие на коврик сигареты, когда услышал скрежет. Женщина до аварии гостила у родственницы и, предположительно, находилась в нетрезвом состоянии, — рассказали в ГАИ.

 
 
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Женщина до аварии гостила у родственницы и, предположительно, находилась в нетрезвом состоянии.
 
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