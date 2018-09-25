Volvo показала новый универсал V60 Cross Country с клиренсом, как у внедорожника

Представленное зимой этого года новое поколение универсала Volvo V60 обзавелось приподнятой модификацией, традиционно обозначаемой приставкой Cross Country (первый автомобиль этой линейки появился еще в 1997 году).





От стандартной версии среднеразмерного универсала, созданного на модульной «тележке» SPA, вариант повышенной проходимости отличается пластиковыми накладками на бамперах и колесных арках, а также увеличенным на 75 мм дорожным просветом — таким образом, у V60 Cross Country он достигает 210 мм. Уже «в базе» новая версия универсала располагает полным приводом и рядом электронных ассистентов, включая систему помощи при спуске, контроль сцепления в поворотах (Corner Traction Control), а также специальный внедорожный режим движения.





Кроме того, в базовое оснащение V60 Cross Country включены система автоматического торможения City Safety, помогающая водителю предотвратить возможное столкновение и распознающая пешеходов, велосипедистов и крупных животных, а также система полуавтоматического вождения Pilot Assist. Среди опций — система предупреждения о движении в поперечном направлении с автоматическим торможением.





Первое время новый V60 Cross Country будет предлагаться с двумя двухлитровыми моторами на выбор — бензиновым T5 мощностью 250 лошадиных сил и 190-сильным дизелем D4. Позже гамму пополнят две гибридные модификации — по всей видимости, это те же установки мощностью 340 и 390 сил, доступные для стандартного V60.





Продажи V60 Cross Country начнутся в начале следующего года, цен в компании пока не озвучили. Известно, что в Европе и США универсал будет доступен и через премиальный абонентский сервис Care by Volvo. Он предлагает альтернативу традиционной процедуре покупки автомобиля — клиент заказывает машину через Интернет и делает ежемесячные абонентские выплаты.