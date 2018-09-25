ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Невероятно! В Астане ребенок выпал с 10-го этажа. Его подхватил сосед снизу

26.09.2018 11:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Житель Астаны (Казахстан) успел поймать мальчика, сорвавшегося с высоты 10-го этажа.

Инцидент произошел в одном из столичных ЖК 24 сентября. Видео спасения было опубликовано в Instagram, передает Tengrinews.kz

Спасителем мальчика оказался 28-летний сосед снизу - Артем Карев. 

Он рассказал детали произошедшего. "Я вышел на балкон, услышал на улице крики, люди бегали. Я открыл окно, выглянул. Смотрю, примерно в мою сторону смотрят. Наверх глаза поднял и увидел, что там висит ребенок. Он сорвался вниз, падал уже, и я его поймал. К себе затащил на балкон", - рассказал молодой человек. 

По его словам, ребенку примерно семь лет. Соседи вызвали скорую и спасателей. "Матери плохо стало сразу. Она была на улице, стояла внизу", - отметил Артем. 



Спаситель мальчика успел с ним поговорить. Тот рассказал, что собирался таким образом выйти на улицу погулять. 

"Он говорит, сидел дома один. Мама на 15 минут уехала, закрыла его. И ему скучно стало, он захотел пойти на улицу погулять. Он оделся - ботинки, шапку, куртку. Вырезал москитную сетку ножом, начал спускаться и повис. И когда выглядывал в окно, я слышал уже, он говорил: "Помогите". Я сам был в шоковом состоянии. Встал поудобнее и вовремя успел спасти", - рассказал Артем Карев.



 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Астаны (Казахстан) успел поймать мальчика, сорвавшегося с высоты 10-го этажа.
 
Новости дня
Новости разные
 
Двух жителей Вороновского района со стрельбой задержали у границы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.09.2018
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика