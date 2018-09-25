Невероятно! В Астане ребенок выпал с 10-го этажа. Его подхватил сосед снизу

Tengrinews.kz . Инцидент произошел в одном из столичных ЖК 24 сентября. Видео спасения было опубликовано в Instagram, передает





Спасителем мальчика оказался 28-летний сосед снизу - Артем Карев.





Он рассказал детали произошедшего. "Я вышел на балкон, услышал на улице крики, люди бегали. Я открыл окно, выглянул. Смотрю, примерно в мою сторону смотрят. Наверх глаза поднял и увидел, что там висит ребенок. Он сорвался вниз, падал уже, и я его поймал. К себе затащил на балкон", - рассказал молодой человек.





По его словам, ребенку примерно семь лет. Соседи вызвали скорую и спасателей. "Матери плохо стало сразу. Она была на улице, стояла внизу", - отметил Артем.













Спаситель мальчика успел с ним поговорить. Тот рассказал, что собирался таким образом выйти на улицу погулять.





"Он говорит, сидел дома один. Мама на 15 минут уехала, закрыла его. И ему скучно стало, он захотел пойти на улицу погулять. Он оделся - ботинки, шапку, куртку. Вырезал москитную сетку ножом, начал спускаться и повис. И когда выглядывал в окно, я слышал уже, он говорил: "Помогите". Я сам был в шоковом состоянии. Встал поудобнее и вовремя успел спасти", - рассказал Артем Карев.







