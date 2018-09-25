Российский Сбербанк вложил в Беларусь $3,8 млрд. Но нашим властям этого мало

select.by В правительстве РБ сообщили, что Сергей Румас высоко оценил участие Сбербанка в реализации проектов в Беларуси, и сообщил, что группой Сбербанка в настоящее время по различным каналам предоставлено РБ около 3,8 млрд. средств, пишет





Он подчеркнул, что эти средства предоставлены на рыночных условиях, а это означает, что эти проекты являются выгодными как для Беларуси, так и для Сбербанка. Сергей Румас также выразил уверенность в том, что и дальнейшее сотрудничество РБ и банка будет плодотворным и взаимовыгодным. При этом он отметил, что одним из приоритетных направлений сотрудничества является развитие передовых банковских и информационных технологий.





Лев Хасис сообщил о готовности обсудить широкий круг вопросов для активизации взаимодействия Сбербанка с Беларусью, и подчеркнул, что ее рынок является для российского банка стратегическим и перспективным.





О чем конкретно шла речь на встрече, не сообщается. Но можно предположить, что белорусская сторона попросила российский банк увеличить объемы финансовой поддержки экономики РБ.





Такая просьба находится в русле политики нового правительства РБ, которое активно пытается найти ресурсы для ускорения темпов роста ВВП страны и увеличения заработных плат. Внутренних ресурсов в РБ для этого недостаточно, а государственный долг увеличивать правительство РБ не хочет. Поэтому логично обратиться за поддержкой к иностранным банкам.









Российский Сбербанк теоретически может решить многие проблемы РБ, так как он обладает колоссальными финансовыми ресурсами по белорусским меркам. Так, Банк развития РБ вложил в инвестиционные проекты намного меньше средств, чем Сбербанк. На 1 сентября 2018 года сумма инвестиционных кредитов Банка развития достигла 4 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 12%.





При этом за восемь месяцев белорусский банк выдал на инвестиционные цели кредиты на 964,6 млн. рублей. Из них 436,7 млн. рублей ушло на финансирование инфраструктурных проектов, в частности, покупку самолетов компанией «Белавиа», строительство второй искусственной взлетно-посадочной полосы в национальном аэропорту, а также строительство объектов к проведению II Европейских игр в РБ.