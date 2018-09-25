ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российский Сбербанк вложил в Беларусь $3,8 млрд. Но нашим властям этого мало

26.09.2018 11:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
19 сентября состоялась встреча премьер-министра РБ Сергея Румаса с представителями ПАО «Сбербанк» во главе с первым заместителем председателя правления банка Львом Хасисом. Судя по сообщению об итогах встречи, белорусская сторона просила увеличить объемы финансирования экономики РБ.

В правительстве РБ сообщили, что Сергей Румас высоко оценил участие Сбербанка в реализации проектов в Беларуси, и сообщил, что группой Сбербанка в настоящее время по различным каналам предоставлено РБ около 3,8 млрд. средств, пишет select.by

Он подчеркнул, что эти средства предоставлены на рыночных условиях, а это означает, что эти проекты являются выгодными как для Беларуси, так и для Сбербанка. Сергей Румас также выразил уверенность в том, что и дальнейшее сотрудничество РБ и банка будет плодотворным и взаимовыгодным. При этом он отметил, что одним из приоритетных направлений сотрудничества является развитие передовых банковских и информационных технологий.

Лев Хасис сообщил о готовности обсудить широкий круг вопросов для активизации взаимодействия Сбербанка с Беларусью, и подчеркнул, что ее рынок является для российского банка стратегическим и перспективным.

О чем конкретно шла речь на встрече, не сообщается. Но можно предположить, что белорусская сторона попросила российский банк увеличить объемы финансовой поддержки экономики РБ. 

Такая просьба находится в русле политики нового правительства РБ, которое активно пытается найти ресурсы для ускорения темпов роста ВВП страны и увеличения заработных плат. Внутренних ресурсов в РБ для этого недостаточно, а государственный долг увеличивать правительство РБ не хочет. Поэтому логично обратиться за поддержкой к иностранным банкам.


Российский Сбербанк теоретически может решить многие проблемы РБ, так как он обладает колоссальными финансовыми ресурсами по белорусским меркам. Так, Банк развития РБ вложил в инвестиционные проекты намного меньше средств, чем Сбербанк. На 1 сентября 2018 года сумма инвестиционных кредитов Банка развития достигла 4 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 12%.

При этом за восемь месяцев белорусский банк выдал на инвестиционные цели кредиты на 964,6 млн. рублей. Из них 436,7 млн. рублей ушло на финансирование инфраструктурных проектов, в частности, покупку самолетов компанией «Белавиа», строительство второй искусственной взлетно-посадочной полосы в национальном аэропорту, а также строительство объектов к проведению II Европейских игр в РБ.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 сентября состоялась встреча премьер-министра РБ Сергея Румаса с представителями ПАО «Сбербанк» во главе с первым заместителем председателя правления банка...
 
Новости дня
Новости разные
 
Безопасная дорога. Реконструированный участок трассы Минск-Гродно ввели в эксплуатацию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.09.2018
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика