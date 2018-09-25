Сигал хочет стать российским губернатором. И у него есть шансы

mk.ru Гражданин РФ с 2016 года, он изъявил желание стать губернатором Приморья, в котором до сих пор не определен новый глава, пишет





Во время встречи со зрителями на кинофестивале во Владивостоке актер заявил, что не против стать губернатором Приморского края. "Мне бы хотелось", - ответил Сигал на соответствующий вопрос из зала и сорвал овации.





В продолжение темы звездный гость в очередной раз напомнил, что его предки по отцовской линии жили здесь. "Хочу изучать Приморский край, видеть больше", - добавил актер.













По итогам сентябрьских выборов в Приморье не удалось определить главу региона. В первом туре ни один кандидат не смог набрать нужного числа голосов, итоги второго тура, в котором участвовали врио губернатора "единоросс" Андрей Тарасенко и коммунист Андрей Ищенко, были признаны недействительными. Дата новых выборов, которые должны состояться до 16 декабря, пока не определена.





Ранее, непосредственно перед получением российского паспорта, Сигал заявлял, что не против стать владельцем "дальневосточного гектара", на который могут претендовать граждане РФ. В настоящее время он является спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям с США.





Кстати, подобные прецеденты в России уже были. В частности, оотечественник Сигала - по паспортам и РФ, и США - боец Джефф Монсон по итогам выборов в Единый день голосования стал депутатом по Красногорскому городскому округу Подмосковья.