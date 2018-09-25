Автор музыки к фильмам Эмира Кустурицы представит минчанам новую концертную программу

Горан Брегович и его Wedding & Funeral Orchestra возвращаются в Минск с премьерой: Брегович представит новый проект «Три письма из Сараево» во Дворце Республики. Музыкант выступит в сопровождении Государственного Академического симфонического оркестра Республики Беларусь под управлением маэстро Аркадия Берина.





Горан Брегович — популярный европейский композитор и музыкант. Он родился в Боснии и Герцеговине и считает себя югославом, что красной нитью проходит через все его творчество. Всемирную известность Горану Бреговичу принесло сотрудничество с Эмиром Кустурицей, к фильмам которого он писал музыку.

Мастер цыганского рока вместе со своим оркестром уже много лет колесит по миру, выступая с концертами от Новой Зеландии до Гонконга. В музыке Бреговича есть цыганские и осовремененные балканские мотивы, сербско-хорватский рок и джаз.

Новая программа «Три письма из Сараево» — это социальный, исторический и культурный проект: он демонстрирует символы боснийской столицы, подчеркивает мирное сосуществование трех религий и ужасающую реальность югославских войн. Начав работать над проектом, Брегович отталкивался от образа своей Родины:

— Сараево — это не просто название города, это метафора того, как хорошие соседи могут долгое время спокойно вместе жить, а потом в какой-то момент начать стрелять друг в друга.

Чтобы воплотить эту метафору в музыке, Брегович использует скрипку.

— В моем проекте я пытаюсь переключиться от истории к чувствам, от печали к танцам. Я пригласил и объединил представителей разных культур. Каждый из них вложил часть своей души в эту запись. Когда талантливые люди объединяются в одном проекте, действительно происходит чудо.





Благодаря фильмам с его музыкой, имя Горана Бреговича известно во многих концах света. А на своих концертах он обязательно исполняет хиты — Bella Ciao, Gas Gas Gas, In the Death Car.

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