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Автор музыки к фильмам Эмира Кустурицы представит минчанам новую концертную программу

26.09.2018 11:55 — Разное | Tut.by  
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Горан Брегович и его Wedding & Funeral Orchestra возвращаются в Минск с премьерой: Брегович представит новый проект «Три письма из Сараево» во Дворце Республики. Музыкант выступит в сопровождении Государственного Академического симфонического оркестра Республики Беларусь под управлением маэстро Аркадия Берина.


Горан Брегович — популярный европейский композитор и музыкант. Он родился в Боснии и Герцеговине и считает себя югославом, что красной нитью проходит через все его творчество. Всемирную известность Горану Бреговичу принесло сотрудничество с Эмиром Кустурицей, к фильмам которого он писал музыку.

Мастер цыганского рока вместе со своим оркестром уже много лет колесит по миру, выступая с концертами от Новой Зеландии до Гонконга. В музыке Бреговича есть цыганские и осовремененные балканские мотивы, сербско-хорватский рок и джаз.

Новая программа «Три письма из Сараево» — это социальный, исторический и культурный проект: он демонстрирует символы боснийской столицы, подчеркивает мирное сосуществование трех религий и ужасающую реальность югославских войн. Начав работать над проектом, Брегович отталкивался от образа своей Родины:

— Сараево — это не просто название города, это метафора того, как хорошие соседи могут долгое время спокойно вместе жить, а потом в какой-то момент начать стрелять друг в друга.

Чтобы воплотить эту метафору в музыке, Брегович использует скрипку.

— В моем проекте я пытаюсь переключиться от истории к чувствам, от печали к танцам. Я пригласил и объединил представителей разных культур. Каждый из них вложил часть своей души в эту запись. Когда талантливые люди объединяются в одном проекте, действительно происходит чудо.


Благодаря фильмам с его музыкой, имя Горана Бреговича известно во многих концах света. А на своих концертах он обязательно исполняет хиты — Bella Ciao, Gas Gas Gas, In the Death Car.

Когда: 11 декабря, 19:00.

Где: Дворец Республики.

Сколько: от 60 до 230 рублей.

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22 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить парные билеты на концерт Ольги Бузовой в Минске, который состоится на сцене Falcon Club 6 октября. Счастливчикам достанутся билеты бесплатно. Победители будут объявлены 27 сентября.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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11 декабря композитор и музыкант Горан Брегович выступит во Дворце Республики с симфоническим оркестром.
 
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