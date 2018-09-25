ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белоруска месяц ходила по часу в день и объясняет, что ей дала такая привычка

26.09.2018 11:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Для конкурса «Брось себе вызов» GO.TUT.BY попросил читателей выбрать полезную привычку, придерживаться ее в течение 30 дней — а потом написать, что из этого получилось. Мария Бидула, директор съемочной группы, пообещала ходить каждый день как минимум час быстрым шагом и через месяц рассказывает, как справилась со своим вызовом.

Каждую свою прогулку Мария описала в дневнике. GO.TUT.BY публикует отдельные его фрагменты.

День первый


Фото: из личного архива

— Зазвенел будильник. Блин! Ну почему так рано! Ага, это я дала себе слово ходить в день один час, а день сегодня насыщенный, потому единственная возможность — совершить прогулку утром.

Я думала походить недалеко от своего дома в Заславле, но вначале, каюсь, несколько раз передвинула время звонка будильника, потом долго собиралась, потому что не приготовила еду с вечера и кашеварила с утра, а потом внезапно, как это и бывает по утрам, наступило время выбегать из дома. Мы договорились с коллегами провести рабочую встречу в удаленной от Минска деревне, чтобы отсмотреть там натуры для съемок. И я умудрилась приехать быстрее всех! Поэтому моя первая прогулка случилась вокруг незнакомой деревни.

День восьмой


Фото: из личного архива

— Рабочий день прошел в районе улицы Красной. Поэтому гулять я ходила на улицу Киселева, проспект Независимости, Комаровку. Иногда, когда я срезала путь с больших улиц через дворы, неожиданностью была их уютность: плодовые деревья, бабушки на солнышке на скамеечках. В одном месте порадовало, как проложили тротуарную дорожку — вокруг дерева, которое растет на самом краю дороги. И в то же время чувствуется, как тяжело местные жители отвоевывают свой уют в самом центре города — запрещающие знаки, шлагбаумы, объявления о запрете парковки.

День двенадцатый


Фото: из личного архива

— Воскресенье. Долгожданный выходной. Наконец выспалась, потом занималась домашними делами, готовилась к приходу гостей. Гости ушли в 11 вечера. Эх, вот тут и наступил первый момент, когда пришлось перебороть себя, чтобы выполнить свое обещание! Так хотелось остаться дома, лечь спать пораньше, но вызов брошен, и я пошла быстро ходить по темным пустынным улицам Заславля. Достаточно долго стояла на железнодорожном переезде и дернуло же меня посмотреть на мобильном комментарии под статьей «Брось себе вызов» на TUT.BY, где я и прочие белорусы дали обещание что-то делать для своего здоровья. Один доброжелатель прокомментировал мое фото: выгляжу на десять лет старше своего возраста и забыла указать свой стиль питания «жратва без остановки». Да. Он прав! Я последние четыре месяца ем много — пять раз в день. Но только правильную пищу и то, что я заранее взвесила и приготовила и принесла на весь день в коробочках и держу в холодильнике в рабочем вагончике. Никакого сахара, сладостей, мучного! Другой комментатор посмеялся над поставленной задачей — мол, смешно это, час в день ходить. Но когда я живу в Заславле, а работаю в Минске и два часа уходит на дорогу, когда рабочая смена длится 12−14 часов, когда нужно время на домашние дела, уход за собой, приготовление пищи и спишь всегда не более 5−6 часов, то выделить этот час — это иногда сродни подвигу. Своему личному маленькому подвигу! Так твердила я себе, топая по ночному парку. Меня пугали редкие пьяные группы молодых людей, тени, звуки, но я шла вперед. Мимо коня на туманном лугу, мимо тихой речки, темной церкви и домов, вросших в землю по окна. А сверху было красивое звездное небо. Пусть ерничают эти комментаторы, пусть! Собака лает, а караван идет! Вместо часа проходила по ночному городу все два часа!

День пятнадцатый


Фото: из личного архива

— В этот день съемки были в Грушевке. На этот раз заходила в магазины — и в новый большой торговый центр, и в фирменный магазин белорусской косметики. Есть положительный момент в соблюдении правила ходить быстро — стремительно проходя мимо полок и витрин, не успеваешь много положить в корзину.

День двадцать седьмой


Фото: из личного архива

— Выходной! Есть, спать, читать, и так не хочется никуда выходить! У! И зачем я дала это слово? Выбралась из дома в десять вечера. Чтобы по скучному ночному Заславлю гулялось веселее, взяла на прогулку собаку сестры. Как правило, скорость передвижения с псом быстрее моей обычной прогулочной скорости, хотя часто песик сворачивает не туда, куда хотела бы пойти я, и тянет меня с силой, не пропорциональной его весу. А еще часто приходится вертеться вокруг своей оси, потому что собака на поводке перебегает с одной на другую сторону и то впереди, то позади меня.

Приключений на час нам хватило. Сначала микроавтобус сбил светофор и тот продолжал работать лежа. Приехала машина ГАИ, оформила ДТП. Потом мимо нас проехал эвакуатор с этим автобусом, а чуть позже встретился водитель автобуса, виновник аварии, с бутылкой в руках. Затем мимо нас промчались две пожарные машины с мигалками. Возле рынка застали драку. Дама с фингалом под глазом лупила пакетом мужчину, а он истошно орал: «Бутылку разобьешь, дура!» Потом звук рвущегося пакета и звон бьющегося стекла. Мы даже не стали оглядываться. На небе грохотало и сверкали молнии. И, в конце концов, полил дождь. Поэтому в последние десять минут прогулки мы с собакой перешли на бег.

День двадцать девятый


Фото: из личного архива

— Снимали возле столичного парка Горького, и после смены я пошла туда гулять. Сразу от входа бросилось в глаза, что спилили огромную иву. К пню подходили люди и грустили по поводу кончины такого большого дерева, которое оказалось больным. Кто-то даже положил цветы. Прощались, как с человеком. Прогулялась по дорожкам. На скамейках сидели разные люди и до меня долетали обрывки их разговоров на всевозможные темы: двое молодых мужчин обсуждали какую-то рабочую технику, пара мужчин в возрасте размышляла на философские темы, одна молодая пара просто целовалась, а другая — вспоминала подробности знакомства с родителями. Передо мной долго шла пожилая пара. Они не разговаривали, но так нежно держались за руки, что мне не хотелось их обгонять.

Итого


Фото: Виктор Зайковский

— За месяц хождения ежедневно по одному часу и при правильном питании с небольшим дефицитом калорий я похудела на три килограмма. Обхват талии уменьшился на четыре сантиметра, обхват бедер — на два сантиметра. Сравниваю сама свои фото до и после и не вижу особой разницы, но по одежде заметно: в поясе стала широковата, пришлось в ремнях к джинсам пробивать новые дырки. Но, помимо похудения, главной моей целью было стремление к движению, потому что в основном моя 12-часовая рабочая смена проходит перед компьютером и с бумагами. Результатами довольна. Данное обещание помогло мне не лениться и ходить даже тогда, когда не было желания, было холодно или устала. Благодаря этим прогулкам пообщалась с разными людьми, смогла увидеть поближе места, мимо которых проезжала десятилетиями, успела прочувствовать лето и готовлюсь шуршать осенними листьями. Думаю, продолжу гулять и дальше, потихоньку скидывая лишние килограммы и становясь здоровее.

Читайте также:
Минчанка пробовала бегать на работу каждый день. И объясняет, почему это не лучшая идея
«Упражнялся в туалете на заправке». Минчанин о том, как месяц делал по сто отжиманий в день
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мария Бидула, директор съемочной группы, пообещала ходить каждый день как минимум час быстрым шагом.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Brabus доработали самую мощную версию нового Mercedes G-класса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.09.2018
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика