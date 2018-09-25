После успеха Mercedes-AMG G63 6×6 разработкой шестиколесных пикапов начали заниматься сразу несколько компаний — в основном это тюнинг-ателье, среди которых и известное американское бюро Hennessey Performance. Техасцы уже показывали шестиколесный внедорожник на основе пикапа Ford F-150 , а в этот раз анонсирована программа превращения в трехосник Chevrolet Silverado нового поколения.





За основу Goliath 6×6 в Hennessey взяли Silverado в исполнении Trail Boss, который кроме третьей оси получил лифт подвески на 203 мм, уникальные бамперы, защитные дуги позади кабины, дополнительную светодиодную «люстру», удлиненный грузовой отсек, а также 20-дюймовые колесные диски с внедорожными шинами внешним диаметром 37 дюймов.





6,2-литровый V8 под капотом тоже был доработан. Двигатель снабдили механическим компрессором и новой выпускной системой из нержавеющей стали, благодаря которым мощность увеличилась до 714 сил, а крутящий момент подрос на 395 Нм — до 914 Нм. Если и этого мало, в компании предлагают опциональный пакет, предусматривающий увеличение отдачи до 819 «лошадок» и установку усиленной тормозной системы Brembo. Сообщается, что до 60 миль/час (97 км/ч) Goliath 6×6 сможет набирать примерно за 4 секунды.

Тираж «Голиафов» ограничен 24 экземплярами, цены начинаются от 375 тысяч долларов.