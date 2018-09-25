ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шестиколесный "Голиаф": в Америке представлен еще один пикап-монстр за 375 тысяч долларов

26.09.2018 12:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

После успеха Mercedes-AMG G63 6×6 разработкой шестиколесных пикапов начали заниматься сразу несколько компаний — в основном это тюнинг-ателье, среди которых и известное американское бюро Hennessey Performance. Техасцы уже показывали шестиколесный внедорожник на основе пикапа Ford F-150, а в этот раз анонсирована программа превращения в трехосник Chevrolet Silverado нового поколения.


За основу Goliath 6×6 в Hennessey взяли Silverado в исполнении Trail Boss, который кроме третьей оси получил лифт подвески на 203 мм, уникальные бамперы, защитные дуги позади кабины, дополнительную светодиодную «люстру», удлиненный грузовой отсек, а также 20-дюймовые колесные диски с внедорожными шинами внешним диаметром 37 дюймов.


6,2-литровый V8 под капотом тоже был доработан. Двигатель снабдили механическим компрессором и новой выпускной системой из нержавеющей стали, благодаря которым мощность увеличилась до 714 сил, а крутящий момент подрос на 395 Нм — до 914 Нм. Если и этого мало, в компании предлагают опциональный пакет, предусматривающий увеличение отдачи до 819 «лошадок» и установку усиленной тормозной системы Brembo. Сообщается, что до 60 миль/час (97 км/ч) Goliath 6×6 сможет набирать примерно за 4 секунды.

Тираж «Голиафов» ограничен 24 экземплярами, цены начинаются от 375 тысяч долларов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Слава шестиколесных Gelandewagen не дает некоторым спать. Ателье Hennessey подготовило трехосный пикап-монстр на базе Chevrolet Silverado. За 714-сильный пикап просят целых 375 тысяч...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вера Лапко вышла в четвертьфинал турнира в Ташкенте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.09.2018
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика