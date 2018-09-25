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Вера Лапко вышла в четвертьфинал турнира в Ташкенте
Белоруска Вера Лапко вышла в четвертьфинал турнира в Ташкенте с призовым фондом 226 750 долларов.
В матче 2-го круга Вера Лапко (№ 64 рейтинга WTA) взяла верх над 21-летней сербской теннисисткой Иваной Йорович (№ 194 WTA) — 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 73 минуты.
Особенно заметным было преимущество белоруски в выигрыше первой подачи — 67% против 41% у соперницы. Лапко также была успешна на чужой подаче, реализовав 88% брейк-пойнтов (7 из 8).
Напомним, что в стартовом поединке белоруска обыграла другую сербку Бояну Йовановску-Петрович (№ 557 WTA) — 6:1, 6:3.
В четвертьфинале соперницей Веры Лапко станет победительница матча между россиянкой Евгенией Родиной (№ 89 WTA) и бельгийкой Моной Бартель (№ 94 WTA).
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Белоруска Вера Лапко вышла в четвертьфинал турнира в Ташкенте с призовым фондом 226 750 долларов.
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