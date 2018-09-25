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Вера Лапко вышла в четвертьфинал турнира в Ташкенте

26.09.2018 12:01 — Разное | Tut.by  
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Белоруска Вера Лапко вышла в четвертьфинал турнира в Ташкенте с призовым фондом 226 750 долларов.


Вера Лапко. Фото: tennis.by

В матче 2-го круга Вера Лапко (№ 64 рейтинга WTA) взяла верх над 21-летней сербской теннисисткой Иваной Йорович (№ 194 WTA) — 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 73 минуты.

Особенно заметным было преимущество белоруски в выигрыше первой подачи — 67% против 41% у соперницы. Лапко также была успешна на чужой подаче, реализовав 88% брейк-пойнтов (7 из 8).

Лапко — Йорович — 6:2, 6:4

Эйсы 3−0.

Двойные ошибки 5−2.

Попадание первой подачи 59% — 69%.

Выигрыш первой подачи 67% (20 из 30) — 41% (15 из 37).

Выигрыш второй подачи 38% (8 из 21) — 29% (5 из 17).

Реализация брейк-пойнтов 88% (7 из 8) — 57% (4 из 7).

Все выигранные очки 62 из 105 (59%) — 43 из 105 (41%).

Напомним, что в стартовом поединке белоруска обыграла другую сербку Бояну Йовановску-Петрович (№ 557 WTA) — 6:1, 6:3.

В четвертьфинале соперницей Веры Лапко станет победительница матча между россиянкой Евгенией Родиной (№ 89 WTA) и бельгийкой Моной Бартель (№ 94 WTA).

 
 
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Белоруска Вера Лапко вышла в четвертьфинал турнира в Ташкенте с призовым фондом 226 750 долларов.
 
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