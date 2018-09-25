Для души цветов лекарство





Наливаются гроздья рябины,

Журавли расставанье трубят.

А в саду расцвели георгины,

Как последние листья горят…

Такими строчками встретила меня на своей даче в деревне Стригово кобринчанка Екатерина Ковальчук. На ее участке — целое море цветов, словно лето задержалось на нем еще на несколько недель. Буйство красок создают императорские рябчики, бархатцы всех видов, астры, хризантемы, циннии, ирисы, лилии. Однако самое почетное место Екатерина Васильевна отдает своим любимцам — георгинам: женщина садит их буквально на каждом свободном месте.

– Воротничковые, пионовидные, кактусовые и полукактусовые: у меня их больше 50 видов, – перечисляет Екатерина Ковальчук своих питомцев и мечтательно добавляет: – Известно более 15 тысяч видов георгин, надеюсь, что еще хоть несколько из них поселятся и у меня.

Эти величественные цветы покорили Екатерину Ковальчук еще в детстве. Но заниматься ими было некогда, да и негде. Екатерина Васильевна получила специальность учителя математики и 40 проработала в Стриговском детском саду-средней школе. Увлечение георгинами было на втором плане. Все изменилось с выходом на пенсию, когда появились время для занятия любимым делом и дача.

Работа с георгинами не прекращается круглый год. Как только начинаются холода, клубни цветов выкапываются и помещаются на хранение. Как отмечает цветовод-любитель, это самое сложное. Очень много семенного материала за зиму портится. Поэтому Екатерина Васильевна старается придумывать разнообразные способы хранения: в опилках, во мху, в картонном ящике, постоянно проверяет их состояние. Всю зиму женщина изучает историю георгин, правила ухода, приобретает через журналы или обменивается с такими же цветоводами новыми сортами цветов. Весну она встречает во всеоружии и с пополнением в цветочной семье. Уже в мае все клубни высаживаются на грядку.

С пониманием к такому увлечению относится муж Николай. Он видит, что для жены георгины – лекарство для души. А на здоровье, как известно, экономить нельзя. Поэтому в посадке по весне участвует не меньше Екатерины Васильевны. Растения неприхотливы, правда, этим летом в сильную засуху георгины приходилось постоянно поливать. Но за это кустарники с июля до самых заморозков будут радовать своих заботливых хозяев пышным цветом.

– Георгины – не букетные цветы, они прекрасны живыми, – продолжает рассказ Екатерина Васильевна. – Оценить их можно только на грядке. После работы на участке садишься в саду с чашкой чая и понимаешь, что никакой курорт не сравнится с красотой этого пейзажа.

Ксения ПАЛЬТО.

НА СНИМКЕ автора: Екатерина Ковальчук в своем цветнике.