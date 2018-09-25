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25 сентября в Копыльском районе случчанин попал под автомобиль
26.09.2018 — Разное | Слуцк Город
25 сентября в Копыльском районе около 22 часов на 385 км автодороги граница РФ — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи вблизи деревни Гулевичи 25-летний житель Бобруйска, управляя автомобилем Ауди А6, двигаясь в направлении г. Ивацевичи, совершил наезд на нетрезвого 58-летнего жителя г. Слуцка, который двигался по проезжей части дороги во встречном направлении.
В результате ДТП пешеход, не имеющий световозвращающих элементов, получил телесные повреждения и был госпитализирован.
25 сентября в Минской области сотрудниками выявлено 91 нарушение ПДД пешеходами, 57 из них не были обозначены световозвращающими элементами.
Сергей Чеботарёв
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25 сентября в Копыльском районе около 22 часов на 385 км вблизи деревни Гулевичи 25-летний житель Бобруйска, управляя автомобилем Ауди А6, совершил наезд на нетрезвого...
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