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БЖД проведет 27 сентября Единый день пассажира
26.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Единый день пассажира пройдет 27 сентября с 14.00 до 17.00 на железнодорожных вокзалах в Минске, Бресте, Барановичах, Гродно, Гомеле, Могилеве, Витебске и Орше, сообщили
В Едином дне пассажира примут участие специалисты пассажирской службы БЖД, руководители и специалисты отделений дороги, а также начальники вокзалов. Места проведения мероприятий на вокзалах будут оформлены в едином корпоративном стиле.
Накануне проведения Единого дня пассажира на сайте Белорусской железной дороги проводится опрос общественного мнения (анкетирование).
В БЖД рассказали, что в основном от пассажиров поступают предложения, связанные с расписанием движения поездов и совершенствованием работы пассажирского комплекса. Во время прошлого Единого дня пассажира (28 июня) поступило около 40 вопросов, с ответами на них можно ознакомиться на сайте БЖД.
Единый день пассажира проводится на Белорусской железной дороге регулярно с 2015 года. Следующее такое мероприятие пройдет 27 декабря.
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Единый день пассажира пройдет 27 сентября с 14.00 до 17.00 на железнодорожных вокзалах в Минске, Бресте, Барановичах, Гродно, Гомеле, Могилеве, Витебске и Орше,...
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