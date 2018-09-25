Быховчане приняли участие в V открытом фестивале по авиамодельному спорту в Могилеве

Чтобы полетать и хорошо провести время, в Могилеве собрались любители авиамодельного спорта. Гости и участники были также из Быхова и Буда-Кошелева. Все они увлекаются техническим творчеством и мечтают оторваться от земли.

Авиамодельный спорт – один из самых массовых среди технических. Но вместе с тем, один из самых сложным. Здесь надо разбираться в механике, аэродинамике, электронике. Поэтому этим спортом часто занимаются и взрослые.

Кстати, могилевская молодёжь в этом году взяла призовые места на Чемпионате Беларуси.