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Быховчане приняли участие в V открытом фестивале по авиамодельному спорту в Могилеве

26.09.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Быховчане приняли участие в V открытом фестивале по авиамодельному спорту в МогилевеЧтобы полетать и хорошо провести время, в Могилеве собрались любители авиамодельного спорта. Гости и участники были также из Быхова и Буда-Кошелева. Все они увлекаются техническим творчеством и мечтают оторваться от земли.
Авиамодельный спорт – один из самых массовых среди технических. Но вместе с тем, один из самых сложным. Здесь надо разбираться в механике, аэродинамике, электронике. Поэтому этим спортом часто занимаются и взрослые.
Кстати, могилевская молодёжь в этом году взяла призовые места на Чемпионате Беларуси.
 
Теги: Могилев
 
 
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Чтобы полетать и хорошо провести время, в Могилеве собрались любители авиамодельного спорта. Гости и участники были также из Быхова и
 
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