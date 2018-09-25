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Почти 10 тысяч территорий и объектов обследовано во время месячника по благоустройству в Могилевской области

26.09.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Почти 10 тысяч территорий и объектов обследовано во время месячника по благоустройству в Могилевской областиВ рамках объявленного месячника по благоустройству (20 августа по 20 сентября) в целом по Могилевской области обследовано более 9,8 тысячи территорий и объектов. Нарушения выявлены почти в 30% случаев (на 2799), в том числе на 779 внутридворовых территориях, 553 промышленных объектах и сельскохозорганизациях, 227 объектах торговли, 35 местах отдыха и других объектах, — отметили  в отделении коммунальной гигиены Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. —  За нарушения требований санэпидзаконодательства к административной ответственности в виде штрафа привлечено 171 должностное лицо.

Также проводилось обследование территорий, прилегающих к индивидуальным домовладениям. За выявленные нарушения к административной ответственности привлечено 27 индивидуальных домовладельцев на сумму более 460 рублей, выдано 1550 рекомендаций.

mogilevnews.by

 

 
 
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В рамках объявленного месячника по благоустройству (20 августа по 20 сентября) в целом по Могилевской области обследовано более 9,8 тысячи
 
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