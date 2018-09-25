Лопатой по голове и судом закончилась пьянка односельчан

Двое жителей Велуты выпивали. В какой-то момент между ними возник конфликт. Недолго думая, один из них кулаком «заехал» в лицо приятелю. Второй взял в руки лопату.



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Мужчины проживали в одном доме, апрельским вечером они повздорили, один из них пустил в ход кулаки, второй взялся за стоящую рядом лопату. Черенком мужчина дважды ударил приятеля сзади по голове и несколько раз по спине. Тот упал.

Позже медики обнаружили у пострадавшего ушибленные раны в теменной области (лёгкие телесные повреждения), а также ссадину на груди.

Как сообщила Медиа-Полесью старший помощник прокурора Лунинецкого района Анна Пенер, было возбуждено уголовное дело по ст.153 УК Республики Беларусь.

В суде обвиняемый свою вину признал и раскаялся в содеянном. Суд Лунинецкого района признан мужчину виновным в умышленном причинении легкого телесного повреждения, то есть повреждения, повлекшего за собой кратковременное расстройство здоровья и назначил ему наказание в виде ареста сроком на 1 месяц.

Приговор не вступил в законную силу.