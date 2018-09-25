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Лунинчанина, убившего пенсионерку, приговорили к 17 годам колонии

26.09.2018 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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За убийство с особой жестокостью осужден 33-летний неработающий житель Лунинца.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59152.php

Лунинчанина, убившего пенсионерку, приговорили к 17 годам колонии

Фото иллюстрационное с Юга.ру

Об этом сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Екатерина Пакало, поддерживавшая государственное обвинение по делу, 17 февраля в Лунинце мужчина в компании распивал спиртные напитки в квартире своего знакомого, сообщает БелаПАН.

Как писало ранее Медиа-Полесье, труп женщины обнаружили 18 февраля в доме её знакомого в Лунинце. Первоначально видимых причин насильственной смерти выявлено не было. Однако вскрытие показало, что смерть 66-летней лунинчанки наступила вследствие двухстороннего перелома рёбер с повреждением обоих лёгких, двухстороннего гемопневмоторакса. Такие травмы могли появиться и насильственным путём.

Выяснилось, что инцидент произошёл ещё 17 февраля. В доме на Залесье компания распивала спиртное. Во время застолья 65-летняя гостья уснула и не отреагировала на просьбу хозяина квартиры разойтись. Мужчина избил женщину, нанеся ей тяжкие телесные повреждения. Всего он нанес женщине не менее 13 ударов по голове, туловищу, конечностям и причинил не менее 58 телесных повреждений. Хозяин дома уложил гостью на кровать и лишь утром обнаружил, что она мертва. Женщина скончалась от нанесенных ей телесных повреждений, осложнившихся развитием травматического шока.

21 сентября судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда в выездном заседании в Лунинце признала 33-летнего мужчину виновным по п.6 ч.2 ст. 139 УК (убийство с особой жестокостью) и назначила наказание в виде лишения свободы на 17 лет в колонии строгого режима.

Фигурант уголовного дела своей вины не признал и заявил, что его не было в этой компании. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее мужчина был семь раз судим. 22 января он вышел из мест лишения свободы, где отбывал наказание за особо злостное хулиганство.

 
 
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За убийство с особой жестокостью осужден 33-летний неработающий житель Лунинца. Фото иллюстрационное с Юга.ру Об этом сообщила старший прокурор отдела...
 
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