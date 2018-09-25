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Сундук с книгой и монетами найден при реконструкции Коссовского дворца
26.09.2018 12:46 — Разное | Виртуальный Брест
Во время реконструкции Коссовского дворца найдены исторические артефакты - сундук с книгой и монетами, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный специалист управления культуры Брестского облисполкома Артем Брухан.
Небольшой сундучок петербуржской фирмы найден строителями во время прокладки коммуникаций. Весь процесс проходил под наблюдением археолога. Находку удалось открыть. Внутри лежала книга и несколько монет начала ХХ века.
"Книга в плохом состоянии. Ее поместили в специальный морозильник, чтобы она не разрушилась. Ждем приезда профессора из Национальной библиотеки, чтобы он ее забрал и попробовал отреставрировать. Также в сундуке были монеты 1906-1907 годов", - рассказал Артем Брухан. Возможно, найденные артефакты пополнят экспозицию дворца.
Реконструкция Коссовского дворца началась в 2008 году. В ноябре 2017-го там открылась временная музейная экспозиция. Гости могут посетить 5 залов. Представлены материалы о
Фото музея-усадьбы Тадеуша Костюшко
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Во время реконструкции Коссовского дворца найдены исторические артефакты - сундук с книгой и монетами, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный специалист...
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