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Сундук с книгой и монетами найден при реконструкции Коссовского дворца

26.09.2018 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Во время реконструкции Коссовского дворца найдены исторические артефакты - сундук с книгой и монетами, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный специалист управления культуры Брестского облисполкома Артем Брухан.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59151.php

Сундук с книгой и монетами найден при реконструкции Коссовского дворца

Небольшой сундучок петербуржской фирмы найден строителями во время прокладки коммуникаций. Весь процесс проходил под наблюдением археолога. Находку удалось открыть. Внутри лежала книга и несколько монет начала ХХ века.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59151.php

Сундук с книгой и монетами найден при реконструкции Коссовского дворца


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59151.php

Сундук с книгой и монетами найден при реконструкции Коссовского дворца


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59151.php

Сундук с книгой и монетами найден при реконструкции Коссовского дворца

"Книга в плохом состоянии. Ее поместили в специальный морозильник, чтобы она не разрушилась. Ждем приезда профессора из Национальной библиотеки, чтобы он ее забрал и попробовал отреставрировать. Также в сундуке были монеты 1906-1907 годов", - рассказал Артем Брухан. Возможно, найденные артефакты пополнят экспозицию дворца.

Реконструкция Коссовского дворца началась в 2008 году. В ноябре 2017-го там открылась временная музейная экспозиция. Гости могут посетить 5 залов. Представлены материалы о Коссово и окрестностях, роде Пусловских, найденные во время археологических раскопок экспонаты. Посетителям также предлагают узнать об особенностях реставрации объекта.-0-

Фото музея-усадьбы Тадеуша Костюшко

 
 
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Во время реконструкции Коссовского дворца найдены исторические артефакты - сундук с книгой и монетами, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный специалист...
 
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