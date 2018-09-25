Сундук с книгой и монетами найден при реконструкции Коссовского дворца

Во время реконструкции Коссовского дворца найдены исторические артефакты - сундук с книгой и монетами, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный специалист управления культуры Брестского облисполкома Артем Брухан.



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Небольшой сундучок петербуржской фирмы найден строителями во время прокладки коммуникаций. Весь процесс проходил под наблюдением археолога. Находку удалось открыть. Внутри лежала книга и несколько монет начала ХХ века.



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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59151.php

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"Книга в плохом состоянии. Ее поместили в специальный морозильник, чтобы она не разрушилась. Ждем приезда профессора из Национальной библиотеки, чтобы он ее забрал и попробовал отреставрировать. Также в сундуке были монеты 1906-1907 годов", - рассказал Артем Брухан. Возможно, найденные артефакты пополнят экспозицию дворца.

Реконструкция Коссовского дворца началась в 2008 году. В ноябре 2017-го там открылась временная музейная экспозиция. Гости могут посетить 5 залов. Представлены материалы о Коссово и окрестностях, роде Пусловских, найденные во время археологических раскопок экспонаты. Посетителям также предлагают узнать об особенностях реставрации объекта.-0-

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