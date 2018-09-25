В Бресте пропал пенсионер, его ищут милиция и родственники

В Бресте пропал пожилой мужчина 1932 года рождения, Космач Фёдор Нестерович.

Проживает по адресу г. Брест, ул. Набережная Ф.Скорины, д. 36.

Родственники обратились в милицию, правоохранители подключились к поиску.

Если вы знаете что-то о местонахождении этого человека, либо видели его где-то, просьба позвонить 102 и сообщить информацию.

Космач Фёдор Нестерович 13.03.1932 г. Брест, ул. Набережная Ф.Скорины, д. 36, кв. 12 проживал один, последний раз видели 24.09.18 примерно 21-00 возле дома, возможно переночевал дома, с утра пошел гулять и потерялся. Одет как на фото, очки, обувь, кепка и тот же костюм. Передвигается только с палочкой и в очках. Сверху возможно куртка или пиджак. Может плохо ориентироваться в пространстве. Далеко от дома не уходил, больше чем на 2 часа из дома не уходил. Телефон для связи +375297236607 Роман