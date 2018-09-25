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В Бресте пропал пенсионер, его ищут милиция и родственники
26.09.2018 12:46 — Разное | Виртуальный Брест
В Бресте
Проживает по адресу г. Брест, ул. Набережная Ф.Скорины, д. 36.
Родственники обратились в милицию, правоохранители подключились к поиску.
Если вы знаете что-то о местонахождении этого человека, либо видели его где-то, просьба позвонить 102 и сообщить информацию.
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В Бресте пропал пожилой мужчина 1932 года рождения, Космач Фёдор Нестерович. Проживает по адресу г. Брест, ул. Набережная Ф.Скорины, д. 36. Родственники обратились в...
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