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18-летняя Брестчанка выиграла Первенства Республики Беларусь по классическому пауэрлифтингу
26.09.2018 12:46 — Разное | Виртуальный Брест
Ане Марочкиной 18 лет и уже 1.5 года она занимается таким не женским, казалось бы, видом спорта - пауэрлифтингом.
На прошедших выходных Аня стала Победительницей Первенства Республики Беларусь по классическому пауэрлифтингу в кат. До 72кг, собрав сумму в троеборье 285кг. Так же, как признается Анна, она выполнила давнюю мечту, став дважды рекордсменкой Республики Беларусь в приседаниях, присев со штангой 116кг, а затем 120кг, побив рекорд, который продержался 1. 5 года.
Но главная победа Анны, как она считает, бронза на Кубке Европы по классическому пауэрлифтингу.
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