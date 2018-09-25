18-летняя Брестчанка выиграла Первенства Республики Беларусь по классическому пауэрлифтингу

Ане Марочкиной 18 лет и уже 1.5 года она занимается таким не женским, казалось бы, видом спорта - пауэрлифтингом.



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На прошедших выходных Аня стала Победительницей Первенства Республики Беларусь по классическому пауэрлифтингу в кат. До 72кг, собрав сумму в троеборье 285кг. Так же, как признается Анна, она выполнила давнюю мечту, став дважды рекордсменкой Республики Беларусь в приседаниях, присев со штангой 116кг, а затем 120кг, побив рекорд, который продержался 1. 5 года.



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Среди всех девушек (возраст до 18 включительно) участвовавших в данных соревнованиях, Анна стала 2 в абсолютном категории.



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Ранее Аня уже блистала на пьедестале Кубка РБ, где стала серебряной призеркой. Становилась Чемпионкой Брестской области.



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Но главная победа Анны, как она считает, бронза на Кубке Европы по классическому пауэрлифтингу.



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Поздравляем Анну и желаем дальнейших рекордов и побед!