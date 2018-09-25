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18-летняя Брестчанка выиграла Первенства Республики Беларусь по классическому пауэрлифтингу

26.09.2018 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Ане Марочкиной 18 лет и уже 1.5 года она занимается таким не женским, казалось бы, видом спорта - пауэрлифтингом.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59147.php

18-летняя Брестчанка выиграла Первенства Республики Беларусь по классическому пауэрлифтингу

На прошедших выходных Аня стала Победительницей Первенства Республики Беларусь по классическому пауэрлифтингу в кат. До 72кг, собрав сумму в троеборье 285кг. Так же, как признается Анна, она выполнила давнюю мечту, став дважды рекордсменкой Республики Беларусь в приседаниях, присев со штангой 116кг, а затем 120кг, побив рекорд, который продержался 1. 5 года.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59147.php

18-летняя Брестчанка выиграла Первенства Республики Беларусь по классическому пауэрлифтингу


Среди всех девушек (возраст до 18 включительно) участвовавших в данных соревнованиях, Анна стала 2 в абсолютном категории.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59147.php

18-летняя Брестчанка выиграла Первенства Республики Беларусь по классическому пауэрлифтингу


Ранее Аня уже блистала на пьедестале Кубка РБ, где стала серебряной призеркой. Становилась Чемпионкой Брестской области. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59147.php

18-летняя Брестчанка выиграла Первенства Республики Беларусь по классическому пауэрлифтингу

Но главная победа Анны, как она считает, бронза на Кубке Европы по классическому пауэрлифтингу.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59147.php

18-летняя Брестчанка выиграла Первенства Республики Беларусь по классическому пауэрлифтингу


Поздравляем Анну и желаем дальнейших рекордов и побед! 

 
 
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Ане Марочкиной 18 лет и уже 1.5 года она занимается таким не женским, казалось бы, видом спорта - пауэрлифтингом. На прошедших выходных Аня стала Победительницей...
 
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