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В Пинске в результате ДТП пострадал велосипедист

26.09.2018 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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25.09.2018 в 17:12 часов в г. Пинске произошло дорожно-транспортное происшествие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59146.php

В Пинске в результате ДТП пострадал велосипедист

По предварительной информации: 49-летний житель д. Пинковичи, управляя автомобилем «Лада Гранта», двигался по проспекту Жолтовского в г. Пинске, в направлении от ул. Калиновского к ул. Машиностроителей. На перекрестке проспекта Жолтовского и ул. Ровенской, волдитель совершил наезд на 65-летнего велосипедиста, который двигаясь попутно с левой стороны в непосредственной близости от автомобиля, пересекал проспект Жолтовского слева направо по ходу движения автомобиля, в неустановленном месте.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59146.php

В Пинске в результате ДТП пострадал велосипедист

В результате ДТП автомобиль и велосипед получили механические повреждения,&nbsp; велосипедист с травмами&nbsp; госпитализирован в нейрохирургическое отделение УЗ "Пинская центральная больница". По факту ДТП проводится проверка.

 
 
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25.09.2018 в 17:12 часов в г. Пинске произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 49-летний житель д. Пинковичи, управляя автомобилем «Лада...
 
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