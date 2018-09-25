В Пинске в результате ДТП пострадал велосипедист

25.09.2018 в 17:12 часов в г. Пинске произошло дорожно-транспортное происшествие.



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По предварительной информации: 49-летний житель д. Пинковичи, управляя автомобилем «Лада Гранта», двигался по проспекту Жолтовского в г. Пинске, в направлении от ул. Калиновского к ул. Машиностроителей. На перекрестке проспекта Жолтовского и ул. Ровенской, волдитель совершил наезд на 65-летнего велосипедиста, который двигаясь попутно с левой стороны в непосредственной близости от автомобиля, пересекал проспект Жолтовского слева направо по ходу движения автомобиля, в неустановленном месте.



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В результате ДТП автомобиль и велосипед получили механические повреждения, велосипедист с травмами госпитализирован в нейрохирургическое отделение УЗ "Пинская центральная больница". По факту ДТП проводится проверка.