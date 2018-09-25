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По делу об убийстве витеблянки задержаны четыре человека. Они хотели сдавать ее квартиру

26.09.2018 12:27 — Разное | Tut.by  
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СК возбудил уголовное дело об убийстве 28-летней витеблянки, тело которой нашли в лесу в Лиозненском районе, сообщает СК.

Что с женщиной произошло что-то неладное, заподозрила ее 24-летняя знакомая. 24 сентября она обратилась в милицию. Информация подтвердилась: в яме под упавшим деревом в лесу в Лиозненском районе нашли труп 28-летней жительницы Витебска с повреждениями в области головы.

Следователи выяснили, что накануне трагедии погибшая отдыхала в своей квартире со знакомыми. После застолья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она вместе с мужчиной и женщиной из той же компании направилась в лес. Здесь хозяйке квартиры нанесли телесные повреждения и захоронили.

Милиция задержала четверо подозреваемых: мужчину и женщину, с которыми жертва была в лесу, а также еще двух человек. Предварительный мотив совершения преступления — желание завладеть квартирой потерпевшей. Знакомые хозяйки хотели сдавать ее в аренду.

На теле жертвы выявили многочисленные телесные повреждения. Эксперты устанавливают причину смерти женщины, а также то, была ли она жива в момент захоронения.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства, совершенного при отягчающих обстоятельствах.

 
Теги: Витебск
 
 
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Милиция задержала четверо подозреваемых: мужчину и женщину, с которыми жертва была в лесу, а также еще двух человек. Предварительный мотив совершения преступления...
 
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