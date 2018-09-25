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Трудовая династия на Городокщине

26.09.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Почти 30 лет в Максимовском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов работает Татьяна Поведёнок (на снимке). Сегодня она занимает ответственную должность старшей медицинской сестры. Женщина продолжила трудовую династию, которую начала ее свекровь, повар этого учреждения Полина Кирилловна. Сегодня общий семейный стаж семи представителей этой трудовой династии в доме-интернате составляет более 120 лет.

Трудовая династия на Городокщине

Подробнее читайте в №73  от  25.09.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv .

 
 
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Почти 30 лет в Максимовском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов работает Татьяна Поведёнок (на снимке). Сегодня она занимает...
 
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