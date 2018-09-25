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28 сентября будет проводиться Единый день безопасности дорожного движения

26.09.2018 — Разное | Газета Авангард  
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28 сентября на территории Буда-Кошелевского района будет проводиться Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Не будь невидимкой — засветись в темноте!», направленный на пропоганду использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости среди пешеходов, велосипедистов, возчиков гужевого транспорта.

28 сентября будет проводиться Единый день безопасности дорожного движения

При движении в темное время суток, по неосвещенным дорогам водитель видит только ту часть дороги, которая освещается фарами автомобиля. Невыразительный силуэт пешехода сливается с темнотой и становится практически невидимым. Чтобы стать заметными в темноте велосипедистам, пешеходам и возчикам гужевого транспорта необходимо использовать жилеты повышенной видимости, браслеты мгновенной фиксации, повязки, значки из световозвращающих элементов.

Для водителя автомобиля, человек в тёмной одежде заметен на расстоянии 25-30 метров при ближнем свете фар. Одежда же со светящимися вставками позволяет заметить пешехода или велосипедиста на расстоянии 130-140 метров. При дальнем свете фар катафоты, бликующие фликеры «светятся» на расстоянии 400 метров. Чем больше световозвращателей на одежде и вещах идущего в сумерках человека, тем заметнее он для водителей, и тем меньше вероятность несчастного случая.

Уважаемые пешеходы и велосипедисты, не забудьте обозначить себя в темноте! Берегите себя!

 

 
 
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28 сентября на территории Буда-Кошелевского района будет проводиться Единый день безопасности дорожного движения под девизом "Не будь невидимкой -...
 
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