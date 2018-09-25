Лето закончилось, вместе с ним подошел к концу «цветочный» сезон, и, казалось бы, пора потихоньку «сворачивать» нашу постоянную весенне-летнюю рубрику «Благоустройство». Ан нет, мы по-прежнему активно ищем домовладения, где есть на что посмотреть и что показать, и хозяев, фантазии, трудолюбию и рачительности которых можно позавидовать.





Практически на самой окраине улицы Пушкина райцентра расположилось домовладение Виктора и Светланы Тур. Еще в начале двухтысячных это был обычный, ничем не примечательный дом деревенского типа, принадлежавший родителям Виктора. Но 12 лет назад, когда женился их старший сын, которому супруги подарили квартиру, было решено переехать сюда и заняться обустройством жилья.

– Начали с наведения порядка на прилегающей территории и замены ограждений. Благо, супруг у меня – хозяин с большой буквы, поэтому практически все здесь делалось своими силами, – рассказывает Светлана Тур. – Плюс ко всему, он использует для работы немало материалов, добытых своими руками: камни, дерево, лозу, и даже камыши, что помогает значительно сэкономить на строительных материалах.





Так практически за десятилетие их деревенский дом превратился в сказочный терем с множеством интересных объектов: резные почтовый ящик и скворечники, беседка из лозы и дерева, инкрустированная чугунными горшочками, которая сегодня является излюбленным местом отдыха детей и внуков наших героев. Конечно, не отстает от хозяина и сама Светлана, которая занимается разведением на участке цветов, радующих взор с весны до осени. Для них чистота, порядок и эстетика вокруг – обычное дело.

Кстати, свою лепту Виктор Тур вносит и в благоустройство города. В КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», где он сейчас работает, знают о том, что человек он крайне мастеровитый, поэтому и попросили его изготовить малые архитектурные формы. Мужчина с удовольствием откликнулся на просьбу, и его стараниями в Буда-Кошелево появились коты, мышка, замок с часами – те самые, что расположились в центре города на улице Ленина. А в скором времени, как признается Виктор, он планирует изготовить и установить в райцентре композицию «Три поросенка».







Марина ЛУСЕВИЧ.

Фото автора.