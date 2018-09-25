В эту субботу, 29 сентября, в 11.00 состоится «Осенний кросс»

В эту субботу, 29 сентября, в 11.00 на Верхнем озере состоится открытый спортивный праздник «Осенний кросс». Мероприятие проводится среди предприятий, организаций, школ города и района с приглашением команд Смоленской области.





Общее руководство, подготовку и проведение спортивного праздника осуществляет сектор спорта и туризма Горецкого райисполкома, ГУ «Горецкий ЦФОР», ГУСУ «Горецкая ДЮСШ», отдел по образованию райисполкома, кафедра физвоспитания УО «БГСХА».

Программа соревнований:

10.45 — открытие спортивного праздника;

11.00 — старт воспитанников дошкольных учреждений

(30 м);

11.15 —руководящие работники (1000 м — мужчины, 500 м — женщины);

11.30 — стартуют на дистанции 500 м — женщины, 1000 м — мужчины: 45 лет и старше, 35-45 лет, 18-35 лет;

12.30 — школьники на дистанции 500 м — девочки,

1000 м — мальчики 2003-2004 и 2005-2006 г. р.;

13.30 — закрытие мероприятия.

Все участники должны иметь допуск врача о состоянии здоровья.

В личном первенстве победители и призеры определяются на каждой дистанции по лучшим результатам времени и награждаются грамотами Горецкого районного исполнительного комитета.