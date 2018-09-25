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Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Ухане

26.09.2018 12:48 — Разное | Tut.by  
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира серии «Премьер» в китайском Ухане с призовым фондом 2 746 000 долларов.


Арина Соболенко. Фото: twitter.com/WTA

В поединке 1/8 финала, который из-за дождя начался на 3,5 часа позже запланированного, Арина Соболенко (№ 20 рейтинга WTA) победила 19-летнюю американку Софию Кенин (№ 62 WTA) — 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час 14 минут.

В первом сете белоруске, выигравшей один гейм на чужой подаче, быстро удалось оторваться в счете (4:1). А дальше соперницы обменивались победными геймами, что было на руку Соболенко.

Во второй партии вперед сначала вышла Кенин, но Арина взяла по гейму на своей и чужой подачах и перехватила лидерство (2:1). А завершила белоруска сет еще одним брейком (третьим в матче), после того как София Кенин в девятом гейме на своей подаче сделала очередную двойную ошибку.

Во встрече 1-го круга Соболенко победила испанку Карлу Суарес Наварро, во 2-м раунде белоруска обыграла 6-ю ракетку мира украинку Элину Свитолину.

В четвертьфинале оппоненткой Арины Соболенко будет победительница матча между словачкой Доминикой Цыбулковой (№ 31 WTA) и 13-й ракеткой мира россиянкой Дарьей Касаткиной.

На турнире в Ухане выступала также белоруска Александра Саснович (№ 32 рейтинга WTA), которая в матче 2-го круга уступила олимпийской чемпионке Рио-2016 Монике Пуиг (№ 51 WTA) из Пуэрто-Рико.

Белоруска Виктория Азаренко (№ 54 WTA), на прошлой неделе снявшаяся по ходу четвертьфинального поединка турнира в Токио, отказалась от участия в соревнованиях в Ухане.

 
 
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира серии "Премьер" в китайском Ухане с призовым фондом 2 746 000 долларов.
 
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