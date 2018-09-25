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Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Ухане
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира серии «Премьер» в китайском Ухане с призовым фондом 2 746 000 долларов.
В поединке 1/8 финала, который из-за дождя начался на 3,5 часа позже запланированного, Арина Соболенко (№ 20 рейтинга WTA) победила 19-летнюю американку Софию Кенин (№ 62 WTA) — 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час 14 минут.
В первом сете белоруске, выигравшей один гейм на чужой подаче, быстро удалось оторваться в счете (4:1). А дальше соперницы обменивались победными геймами, что было на руку Соболенко.
Во второй партии вперед сначала вышла Кенин, но Арина взяла по гейму на своей и чужой подачах и перехватила лидерство (2:1). А завершила белоруска сет еще одним брейком (третьим в матче), после того как София Кенин в девятом гейме на своей подаче сделала очередную двойную ошибку.
Во
В четвертьфинале оппоненткой Арины Соболенко будет победительница матча между словачкой Доминикой Цыбулковой (№ 31 WTA) и 13-й ракеткой мира россиянкой Дарьей Касаткиной.
На турнире в Ухане выступала также белоруска Александра Саснович (№ 32 рейтинга WTA), которая в матче 2-го круга
Белоруска Виктория Азаренко (№ 54 WTA), на прошлой неделе
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира серии "Премьер" в китайском Ухане с призовым фондом 2 746 000 долларов.
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