Алексей Серебряков: «Стыжусь вранья. С возрастом научился этого не делать»

Старый ребёнок

— В «Ван Гогах» я играю взрослого человека. К 52 годам он остался со скелетами в шкафу, с которыми не мог разобраться всю жизнь, — рассказывает Алексей Серебряков. — В ком-то комплексы присутствуют до конца жизни, а кто-то с ними благополучно разбирается, переминает их внутри себя и этим спасается. Лично я благополучно изжил своё детство в юношеском возрасте. Да и потом над детскими комплексами тоже сильно работал.

Ольга Шаблинская, «АиФ»: — Ваш герой в «Ван Гогах» говорит: «Я живу в другой стране и не могу жить здесь». Естественно, сразу возникает параллель с вами. Вы живёте в Канаде, но собираетесь вернуться в Россию, насколько я знаю.

— Да, когда дети поступят в университет и благополучно будут жить в общежитии. (Алексей с супругой Марией взяли из детского дома двух мальчиков — Степана и Данилу. — Ред.) Тогда больше не будет необходимости следить за ними, заставлять их чистить зубы и умываться. Родители им будут совсем не нужны. Мы им и сейчас не очень нужны, а уж тогда тем более.

Где сыновья будут учиться? Это зависит от того, какой путь они выберут. Они открыты миру. Лондон, Прага или Барселона, Нью-Йорк, Торонто — да где угодно!

— И только два города — Москва и Санкт-Петербург — вы не назвали.

— Я сомневаюсь, что мои сыновья смогут сдать ЕГЭ. Мне неизвестно, что сейчас в России происходит с образованием. Знаю только, что молодые люди, чуть более талантливые и умные, уезжают на Запад.

Родиной будет планета

— Как думаете, в ближайшие лет десять какая тенденция сохранится — «оттока мозгов» или молодые люди предпочтут оставаться и приносить пользу родине?

— Я думаю, что в будущем родиной станет вся Земля, а не конкретное государство. И ты будешь думать о том, как принести пользу этой планете, как накормить голодных детей Африки, как вылечить эпидемии, как сообща спасаться от страшных катаклизмов. Западный мир именно так и существует: люди работают там, где им удобно, где они могут приносить большую пользу и получать большее удовлетворение от того, что делают. Перемещаются с места на место, и это нормально. Врачи же наши работают в Африке, ну и что? Они что, предают родину от этого?





Алексей Серебряков с сыновьями. 2014 г. Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

— Тем не менее вы сказали: «Я тоже хочу жить внутри этой культуры и внутри этого языка». Получается, культуры русской вам в Канаде не хватает?

— Поймите, не бывает только русской или только немецкой, французской культуры! Культура либо есть, либо нет. Это как медицина, как наука. Либо для тебя существует Штраус, Бах и Моцарт, либо их нет в твоей жизни. Мне просто не хватает английского, у меня нет такого языка, как у моих мальчишек, чтобы я свободно чувствовал себя на улице и понимал, что говорят люди вокруг меня. Это напрягает, мне это некомфортно. Именно поэтому я вернусь в Россию и буду жить в России. Но только по этой причине. И я не так много нахожусь в Канаде, в последнее время большей частью я здесь, в России.

— Бывает ли, что вы так злитесь на своих сыновей, что хочется дать им по заднице?

— Конечно! Я достаточно жёсткий родитель. Слушайте, воспитание — это процесс, который ты проходишь, как будто в школу пошёл. Сперва ничего не знаешь. Но ты вступил на этот путь, и тебе надо чему-то учиться. Учишься, проводя время со своими детьми, как с ними взаимодействовать. А они тоже непростые люди, со своими особенностями. Но я вижу, что они становятся свободными и очень открытыми миру, добродушными людьми. И меня это очень устраивает.

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Кто спасает тёщу?

— А чем сыновья вас могут вывести из себя?

— Хамством. Уроки меня не беспокоят. А вот хамством — да, вывести могут. В чей адрес? В адрес жизни. По отношению ко мне, к Маше (Мария Серебрякова — супруга актёра. — Ред.), к своим друзьям. Хамства не приемлю. И тогда я сильно ругаюсь.

— Верите, что это имеет воздействие на подростков?

— Моя задача — научить их стыдиться. Если они научатся стыдиться, если это качество в них будет существовать, то всё будет нормально. Вне зависимости от того, реализуются они или нет. Но стыд — это самое начало человеческого существования.

— А чего стыдились или стыдитесь вы?

— Собственного вранья. Когда приходится врать себе и окружающим. Я научился с возрастом этого не делать.

— Кстати, вы с такой откровенностью выступили в скандальном интервью на популярном интернет-канале «вДудь»...

— Я не знал Дудя, честно. Познакомился с ним уже тогда, когда мои дети обратили внимание: есть такой персонаж, и он делает острые интервью с людьми, которые интересны.

Мальчишки, когда узнали, что Дудь просит у меня интервью, сказали: «Папа, вау! Это так круто!» И я согласился. И 7 млн просмотров доказывают, что это действительно круто. Но я не ожидал такой реакции на моё интервью.





Оператор Юрий Клименко, актёры Алексей Серебряков, Елена Коренева и режиссёр Сергей Ливнев (слева направо) перед премьерой фильма "Ван Гоги" в рамках 29-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, 2018 г. Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

— Знаю, Серебряков — собачник. Сколько у вас собак?

— Пять. Последнюю мой друг привёз из Сочи, где она бегала по набережной. У нас все собаки подобранные. Инициатором «собаколюбия» была моя жена Маша — я только одного щенка привёз домой. Кто с ними гуляет? Тёща. В Москву же мы только на каникулы приезжаем, поэтому они её спасают, дают ей общение.

— Когда у вас есть свободное время, вы...

— Всё зависит от степени усталости. Если сильно устал, скорее в нору передохнуть. Луший отдых — когда меняю действия. Например, начинаю вкручивать лампочки.

— Вы сказали, что «большего счастья, чем моя жена и дети, я не знаю». Как считаете, создать хорошую семью — это труд или везение?

— Думаю, в очень большой степени везение. В очень большой степени! Потому что найти своего человека действительно сложно. Но после везения, как в любом деле, чем бы ты ни занимался — друзьями, работой, хобби, увлечениями, семьёй, — без сомнения, это труд. Всё, что тебя связывает с этим миром, — это твои обязанности перед этим миром. Которые надо просто выполнять.