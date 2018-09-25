Белоруска Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Ухане

В матче третьего круга Арине Соболенко (20-е место в рейтинге WTA) противостояла американская теннисистка София Кенин (62). Поединок получился достаточно однозначным, белоруска практически весь матч контролировала ход событий и добилась убедительной победы в двух сетах – 6:3, 6:3.

За выход в полуфинал престижного турнира Арина Соболенко поспорит с победительницей противостояния между словачкой Доминикой Цибулковой (31) и россиянкой Дарьей Касаткиной (13). Игра с участием белоруски предварительно состоится 27 сентября в утреннее по белорусскому часовому поясу время.

Напомним, ранее Арина Соболенко на турнире в Ухане также обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро (22) и шестую ракетку мира из Украины Элину Свитолину. Победительница турнира определится 29 сентября.