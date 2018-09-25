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Белоруска Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Ухане

26.09.2018 12:56 — Разное | Аргументы и факты  
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Белоруска Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Ухане
Фото из открытых источников

В матче третьего круга Арине Соболенко (20-е место в рейтинге WTA) противостояла американская теннисистка София Кенин (62). Поединок получился достаточно однозначным, белоруска практически весь матч контролировала ход событий и добилась убедительной победы в двух сетах – 6:3, 6:3.

Белоруска Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Ухане Соболенко обыграла шестую ракетку мира Свитолину на турнире в Ухане

За выход в полуфинал престижного турнира Арина Соболенко поспорит с победительницей противостояния между словачкой Доминикой Цибулковой (31) и россиянкой Дарьей Касаткиной (13). Игра с участием белоруски предварительно состоится 27 сентября в утреннее по белорусскому часовому поясу время.

Напомним, ранее Арина Соболенко на турнире в Ухане также обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро (22) и шестую ракетку мира из Украины Элину Свитолину. Победительница турнира определится 29 сентября.

 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно выступает на турнире категории «Премьер» в китайском Ухане с призовым фондом около $2,7 млн.
 
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