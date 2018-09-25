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В песке и опилках. 33 совета, как сохранить свой урожай до Нового года

26.09.2018 13:06 — Разное | Аргументы и факты  
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В песке и опилках. 33 совета, как сохранить свой урожай до Нового года
shutterstock.com

Картофель

■  В ящик, где хранится картофель, положите 3-4 яблока: так клубни не будут прорастать.

В песке и опилках. 33 совета, как сохранить свой урожай до Нового года Картофель — яд, как и томат. Что наши предки думали о продуктах

■  Вместо яблок можно использовать листья рябины - на 5 кг клубней достаточно пригоршни листьев.

■  «Оптимальны для хранения картошки тёмные места с температурой 5-10°С - выбирайте деревянные ящики, холщовые мешки или термопогреба», - рассказывает зам. завкафедрой высших растений биологического факультета МГУ Владимир Мурашев.

Морковь

■  До Нового года морковь долежит... в песке. Чтобы в нём не завелись неприятные насекомые, прокалите песок на сковородке.

В песке и опилках. 33 совета, как сохранить свой урожай до Нового года Морозим, сушим, маринуем. Как сохранить урожай моркови, свеклы и баклажанов

■  Вместо песка могут быть хорошо высушенная луковая шелуха или древесные (лучше всего хвойные) опилки. На килограмм морковки нужно 2-3 чашки «наполнителя».

■  Хуже всего хранится морковка, собранная с грядки в жаркую погоду. Её ешьте в первую очередь, а ту, что собрали в холод, храните. 

■  Веточки мяты в коробках с морковью помогут последней дольше оставаться свежей.

Свёкла

■  Положите свёклу слоем по одной на картофель.

В песке и опилках. 33 совета, как сохранить свой урожай до Нового года Зимние овощи. Тонкий вкус «грубых» свеклы и «бульбы»

■  «Смесь прокалённого песка и толчёного мела поможет сохранить свёклу надолго, - рассказывает биолог Степан Яковлев, - но этот способ не поможет, если вы используете пластиковый пакет: овощи, что свёкла, что морковь, задохнутся. Нужны коробки, ящики или глиняные ёмкости».

Капуста

■  Пусть кочаны капусты не соприкасаются друг с другом: кладите их на расстоянии хотя бы 1 см - например, на подоконнике.

■  Идеально подвесить капусту за кожерыжки. Но мало кто сможет найти для этого достаточно свободного пространства.

■  Оберните каждый кочан в пищевую плёнку и храните на балконе: это единственный овощ, который не загниёт от такого обращения.

Тыква

■  Долго храните только плоды с толстой кожурой (прочитайте описание выращенного вами сорта).

В песке и опилках. 33 совета, как сохранить свой урожай до Нового года
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■  У тыкв для хранения оставляйте длинный, до 20 см, корешок.

■  Храните их на подоконнике: оптимальная температура 18°С и сухость, а вот в холодильнике тыкве будет плохо.

Груши

■  «У груш, предназначенных для хранения, не отрывайте плодоножку, - советует Степан Яковлев, - так они будут лежать дольше».

■  Как и яблоки, можно обернуть груши в туалетную бумагу и сложить в ящики.

■  Ещё один способ: «закопать» груши в коробку с прокалённым песком. Сделайте так, чтобы плоды не соприкасались.

■  Кладите груши слоями в коробку или ящик (обязательно с доступом воздуха, прокладывая между слоями солому.

В песке и опилках. 33 совета, как сохранить свой урожай до Нового года Какие помидоры полезнее — красные, чёрные или зелёные?

Помидоры

■  Народный рецепт: нужно приготовить смесьиз яичного белка, соли и желатина. Окунуть в неё каждый плод и дать помидоринам высохнуть. Так они хранятся по полгода.

■  Ещё один народный способ: простерилизованные трёхлитровые банки наполняют крепкими томатами и засыпают сухим порошком горчицы, прикрыв сверху пергаментом.

■  Биолог Владимир Мурашев менее оптимистичен: «Хранить томаты так долго бессмысленно - уже через пару недель в них почти не остаётся полезных веществ. Лучше покупать парниковые и не занимать место».

Лук и чеснок

■  Сделайте дырочки в пищевой плёнке, оберните каждую головку по отдельности и сложите в холодильник, в отделение для овощей.

В песке и опилках. 33 совета, как сохранить свой урожай до Нового года Хрустящий лук, эластичное тесто. Лепим вареники с картошкой

■  Лук хорошо хранится закопанным в песок. Головки надо закапывать вертикально.

■  Головки чеснока можно обработать парафином (от расплавленной свечи) и  сложить в погреб или на балкон.

■  Хорошо высушенные лук и чеснок прекрасно хранятся в квартире в плетёных корзинах.

■  Если в помещении сухо, пересыпьте лук и чеснок шелухой: она не даст им высохнуть, а если влажно - золой или стружками, периодически меняя «наполнитель». Зола и опилки будут впитывать лишнюю влагу.

Кабачки и баклажаны

■  Храните сорта с толстой кожей и мелкими семенами.

■  Обязательно снимите кабачки для хранения до заморозков, иначе долго они не пролежат.

■  Не храните перезревшие кабачки - их вкус испортится.

■  «Хвост» кабачка для длительного хранения - не менее 5 см, длина самого овоща - от 15 до 45 см. Не берите слишком маленькие и слишком большие плоды.

■  Используйте старые колготки: положите в каждый чулок по одному кабачку и подвесьте в сухом месте.

■  Храните кабачки под кроватью, только перед этим оберните каждый пищевой бумагой в несколько слоёв.

В песке и опилках. 33 совета, как сохранить свой урожай до Нового года
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Яблоки

■  Берите поздние, лёжкие сорта. Оберните каждое яблоко туалетной бумагой и сложите слоями в картонную коробку.

В песке и опилках. 33 совета, как сохранить свой урожай до Нового года Эх, яблочко… Как побороть фруктовый апокалипсис?

■  «Закопайте» яблоки в луковой шелухе и опилках так, чтобы плоды не соприкасались между собой.

■  Экзотичный способ - окунуть яблоки в расплавленный воск. Они будут лежать до следующей весны, но, когда вы захотите съесть плоды, кожицу придётся счищать.

■  Лучше всего хранятся яблоки, которые после снятия с дерева лежали 4-5 дней в прохладе. 

■  Хранятся только снятые с дерева яблоки: все упавшие нужно съесть. Иначе одно подпорченное яблоко станет причиной порчи всех.

Важно!

■  Перед тем, как вы сложите плоды для хранения, их НЕЛЬЗЯ мыть! «Поверхность плодов покрыта тончайшим природным воском, - объясняет Владимир Мурашев. - Он обладает эффектом природного антисептика и консерванта, предотвращает проникновение кислорода внутрь. Если вы помоете или протрёте тряпкой плод, воск будет нарушен - в этом случае скорой порчи не избежать».

■  Если храните урожай на балконе, проверяйте температуру: когда ночью будет меньше -10°С, все припасы нужно будет занести внутрь.

■  Самый старый и надёжный, но довольно экзотичный  способ сохранить плоды вплоть до следующей весны - обмазать их поштучно жидкой глинойи высушить. 

■  Если вы нашли подпорченный овощ в коробке, где храните плоды, немедленно выбрасывайте его, а хранящиеся рядом пускайте в дело: долго лежать они, увы, уже не смогут.

 
 
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