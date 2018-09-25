В песке и опилках. 33 совета, как сохранить свой урожай до Нового года

Картофель

■ В ящик, где хранится картофель, положите 3-4 яблока: так клубни не будут прорастать.

■ Вместо яблок можно использовать листья рябины - на 5 кг клубней достаточно пригоршни листьев.

■ «Оптимальны для хранения картошки тёмные места с температурой 5-10°С - выбирайте деревянные ящики, холщовые мешки или термопогреба», - рассказывает зам. завкафедрой высших растений биологического факультета МГУ Владимир Мурашев.

Морковь

■ До Нового года морковь долежит... в песке. Чтобы в нём не завелись неприятные насекомые, прокалите песок на сковородке.

■ Вместо песка могут быть хорошо высушенная луковая шелуха или древесные (лучше всего хвойные) опилки. На килограмм морковки нужно 2-3 чашки «наполнителя».

■ Хуже всего хранится морковка, собранная с грядки в жаркую погоду. Её ешьте в первую очередь, а ту, что собрали в холод, храните.

■ Веточки мяты в коробках с морковью помогут последней дольше оставаться свежей.

Свёкла

■ Положите свёклу слоем по одной на картофель.

■ «Смесь прокалённого песка и толчёного мела поможет сохранить свёклу надолго, - рассказывает биолог Степан Яковлев, - но этот способ не поможет, если вы используете пластиковый пакет: овощи, что свёкла, что морковь, задохнутся. Нужны коробки, ящики или глиняные ёмкости».

Капуста

■ Пусть кочаны капусты не соприкасаются друг с другом: кладите их на расстоянии хотя бы 1 см - например, на подоконнике.

■ Идеально подвесить капусту за кожерыжки. Но мало кто сможет найти для этого достаточно свободного пространства.

■ Оберните каждый кочан в пищевую плёнку и храните на балконе: это единственный овощ, который не загниёт от такого обращения.

Тыква

■ Долго храните только плоды с толстой кожурой (прочитайте описание выращенного вами сорта).

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■ У тыкв для хранения оставляйте длинный, до 20 см, корешок.

■ Храните их на подоконнике: оптимальная температура 18°С и сухость, а вот в холодильнике тыкве будет плохо.

Груши

■ «У груш, предназначенных для хранения, не отрывайте плодоножку, - советует Степан Яковлев, - так они будут лежать дольше».

■ Как и яблоки, можно обернуть груши в туалетную бумагу и сложить в ящики.

■ Ещё один способ: «закопать» груши в коробку с прокалённым песком. Сделайте так, чтобы плоды не соприкасались.

■ Кладите груши слоями в коробку или ящик (обязательно с доступом воздуха, прокладывая между слоями солому.

Помидоры

■ Народный рецепт: нужно приготовить смесьиз яичного белка, соли и желатина. Окунуть в неё каждый плод и дать помидоринам высохнуть. Так они хранятся по полгода.

■ Ещё один народный способ: простерилизованные трёхлитровые банки наполняют крепкими томатами и засыпают сухим порошком горчицы, прикрыв сверху пергаментом.

■ Биолог Владимир Мурашев менее оптимистичен: «Хранить томаты так долго бессмысленно - уже через пару недель в них почти не остаётся полезных веществ. Лучше покупать парниковые и не занимать место».

Лук и чеснок

■ Сделайте дырочки в пищевой плёнке, оберните каждую головку по отдельности и сложите в холодильник, в отделение для овощей.

■ Лук хорошо хранится закопанным в песок. Головки надо закапывать вертикально.

■ Головки чеснока можно обработать парафином (от расплавленной свечи) и сложить в погреб или на балкон.

■ Хорошо высушенные лук и чеснок прекрасно хранятся в квартире в плетёных корзинах.

■ Если в помещении сухо, пересыпьте лук и чеснок шелухой: она не даст им высохнуть, а если влажно - золой или стружками, периодически меняя «наполнитель». Зола и опилки будут впитывать лишнюю влагу.

Кабачки и баклажаны

■ Храните сорта с толстой кожей и мелкими семенами.

■ Обязательно снимите кабачки для хранения до заморозков, иначе долго они не пролежат.

■ Не храните перезревшие кабачки - их вкус испортится.

■ «Хвост» кабачка для длительного хранения - не менее 5 см, длина самого овоща - от 15 до 45 см. Не берите слишком маленькие и слишком большие плоды.

■ Используйте старые колготки: положите в каждый чулок по одному кабачку и подвесьте в сухом месте.

■ Храните кабачки под кроватью, только перед этим оберните каждый пищевой бумагой в несколько слоёв.

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Яблоки

■ Берите поздние, лёжкие сорта. Оберните каждое яблоко туалетной бумагой и сложите слоями в картонную коробку.

■ «Закопайте» яблоки в луковой шелухе и опилках так, чтобы плоды не соприкасались между собой.

■ Экзотичный способ - окунуть яблоки в расплавленный воск. Они будут лежать до следующей весны, но, когда вы захотите съесть плоды, кожицу придётся счищать.

■ Лучше всего хранятся яблоки, которые после снятия с дерева лежали 4-5 дней в прохладе.

■ Хранятся только снятые с дерева яблоки: все упавшие нужно съесть. Иначе одно подпорченное яблоко станет причиной порчи всех.

Важно!

■ Перед тем, как вы сложите плоды для хранения, их НЕЛЬЗЯ мыть! «Поверхность плодов покрыта тончайшим природным воском, - объясняет Владимир Мурашев. - Он обладает эффектом природного антисептика и консерванта, предотвращает проникновение кислорода внутрь. Если вы помоете или протрёте тряпкой плод, воск будет нарушен - в этом случае скорой порчи не избежать».

■ Если храните урожай на балконе, проверяйте температуру: когда ночью будет меньше -10°С, все припасы нужно будет занести внутрь.

■ Самый старый и надёжный, но довольно экзотичный способ сохранить плоды вплоть до следующей весны - обмазать их поштучно жидкой глинойи высушить.

■ Если вы нашли подпорченный овощ в коробке, где храните плоды, немедленно выбрасывайте его, а хранящиеся рядом пускайте в дело: долго лежать они, увы, уже не смогут.