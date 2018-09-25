В песке и опилках. 33 совета, как сохранить свой урожай до Нового года

Картофель
■ В ящик, где хранится картофель, положите 3-4 яблока: так клубни не будут прорастать.
■ Вместо яблок можно использовать листья рябины - на 5 кг клубней достаточно пригоршни листьев.
■ «Оптимальны для хранения картошки тёмные места с температурой 5-10°С - выбирайте деревянные ящики, холщовые мешки или термопогреба», - рассказывает зам. завкафедрой высших растений биологического факультета МГУ Владимир Мурашев.
Морковь
■ До Нового года морковь долежит... в песке. Чтобы в нём не завелись неприятные насекомые, прокалите песок на сковородке.
■ Вместо песка могут быть хорошо высушенная луковая шелуха или древесные (лучше всего хвойные) опилки. На килограмм морковки нужно 2-3 чашки «наполнителя».
■ Хуже всего хранится морковка, собранная с грядки в жаркую погоду. Её ешьте в первую очередь, а ту, что собрали в холод, храните.
■ Веточки мяты в коробках с морковью помогут последней дольше оставаться свежей.
Свёкла
■ Положите свёклу слоем по одной на картофель.
■ «Смесь прокалённого песка и толчёного мела поможет сохранить свёклу надолго, - рассказывает биолог Степан Яковлев, - но этот способ не поможет, если вы используете пластиковый пакет: овощи, что свёкла, что морковь, задохнутся. Нужны коробки, ящики или глиняные ёмкости».
Капуста
■ Пусть кочаны капусты не соприкасаются друг с другом: кладите их на расстоянии хотя бы 1 см - например, на подоконнике.
■ Идеально подвесить капусту за кожерыжки. Но мало кто сможет найти для этого достаточно свободного пространства.
■ Оберните каждый кочан в пищевую плёнку и храните на балконе: это единственный овощ, который не загниёт от такого обращения.
Тыква
■ Долго храните только плоды с толстой кожурой (прочитайте описание выращенного вами сорта).
■ У тыкв для хранения оставляйте длинный, до 20 см, корешок.
■ Храните их на подоконнике: оптимальная температура 18°С и сухость, а вот в холодильнике тыкве будет плохо.
Груши
■ «У груш, предназначенных для хранения, не отрывайте плодоножку, - советует Степан Яковлев, - так они будут лежать дольше».
■ Как и яблоки, можно обернуть груши в туалетную бумагу и сложить в ящики.
■ Ещё один способ: «закопать» груши в коробку с прокалённым песком. Сделайте так, чтобы плоды не соприкасались.
■ Кладите груши слоями в коробку или ящик (обязательно с доступом воздуха, прокладывая между слоями солому.
Помидоры
■ Народный рецепт: нужно приготовить смесьиз яичного белка, соли и желатина. Окунуть в неё каждый плод и дать помидоринам высохнуть. Так они хранятся по полгода.
■ Ещё один народный способ: простерилизованные трёхлитровые банки наполняют крепкими томатами и засыпают сухим порошком горчицы, прикрыв сверху пергаментом.
■ Биолог Владимир Мурашев менее оптимистичен: «Хранить томаты так долго бессмысленно - уже через пару недель в них почти не остаётся полезных веществ. Лучше покупать парниковые и не занимать место».
Лук и чеснок
■ Сделайте дырочки в пищевой плёнке, оберните каждую головку по отдельности и сложите в холодильник, в отделение для овощей.
■ Лук хорошо хранится закопанным в песок. Головки надо закапывать вертикально.
■ Головки чеснока можно обработать парафином (от расплавленной свечи) и сложить в погреб или на балкон.
■ Хорошо высушенные лук и чеснок прекрасно хранятся в квартире в плетёных корзинах.
■ Если в помещении сухо, пересыпьте лук и чеснок шелухой: она не даст им высохнуть, а если влажно - золой или стружками, периодически меняя «наполнитель». Зола и опилки будут впитывать лишнюю влагу.
Кабачки и баклажаны
■ Храните сорта с толстой кожей и мелкими семенами.
■ Обязательно снимите кабачки для хранения до заморозков, иначе долго они не пролежат.
■ Не храните перезревшие кабачки - их вкус испортится.
■ «Хвост» кабачка для длительного хранения - не менее 5 см, длина самого овоща - от 15 до 45 см. Не берите слишком маленькие и слишком большие плоды.
■ Используйте старые колготки: положите в каждый чулок по одному кабачку и подвесьте в сухом месте.
■ Храните кабачки под кроватью, только перед этим оберните каждый пищевой бумагой в несколько слоёв.
Яблоки
■ Берите поздние, лёжкие сорта. Оберните каждое яблоко туалетной бумагой и сложите слоями в картонную коробку.
■ «Закопайте» яблоки в луковой шелухе и опилках так, чтобы плоды не соприкасались между собой.
■ Экзотичный способ - окунуть яблоки в расплавленный воск. Они будут лежать до следующей весны, но, когда вы захотите съесть плоды, кожицу придётся счищать.
■ Лучше всего хранятся яблоки, которые после снятия с дерева лежали 4-5 дней в прохладе.
■ Хранятся только снятые с дерева яблоки: все упавшие нужно съесть. Иначе одно подпорченное яблоко станет причиной порчи всех.
Важно!
■ Перед тем, как вы сложите плоды для хранения, их НЕЛЬЗЯ мыть! «Поверхность плодов покрыта тончайшим природным воском, - объясняет Владимир Мурашев. - Он обладает эффектом природного антисептика и консерванта, предотвращает проникновение кислорода внутрь. Если вы помоете или протрёте тряпкой плод, воск будет нарушен - в этом случае скорой порчи не избежать».
■ Если храните урожай на балконе, проверяйте температуру: когда ночью будет меньше -10°С, все припасы нужно будет занести внутрь.
■ Самый старый и надёжный, но довольно экзотичный способ сохранить плоды вплоть до следующей весны - обмазать их поштучно жидкой глинойи высушить.
■ Если вы нашли подпорченный овощ в коробке, где храните плоды, немедленно выбрасывайте его, а хранящиеся рядом пускайте в дело: долго лежать они, увы, уже не смогут.