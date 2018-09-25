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Альфа-Банк презентовал пять глобальных изменений мобильного банка InSync

26.09.2018 12:55 — Разное | Myfin  
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Альфа-Банк презентовал пять глобальных изменений мобильного банка InSync
фото: Myfin.by

В записке было послание следующего содержания:

InSync Day Вторая часть 26 сентября в 12:00

На TouTube-канале INSYNC TV

Ничего не оставалось, как дождаться следующего дня. И попасть на онлайн-презентацию глобального обновления мобильного банка InSync! 

Новая версия InSync уже работает.

Как отмечалось во время презентации, изменения коснулись как дизайна, так и технологических возможностей. Новая версия InSync уже работает.

Вместо привычного красного – три ярких цвета

Альфа-Банк презентовал пять глобальных изменений мобильного банка InSync

Полюбившаяся функция ставить заставку на рабочий стол приложения осталась, а вот дизайн всех разделов, кнопок и картинок поменялся. Теперь три цвета – красный, мятный и фиолетовый – будут доминировать в оформлении. Такая перемена отвечает главной задаче мобильного банка от Альфа-Банка – оставаться во всем актуальным.

Навигационная панель, как в популярных мессенджерах, и профиль

Главный экран теперь имеет нижнюю панель, разделенную на 5 основных вкладок. Такое расположение стало уже привычным для пользователей смартфонов и позволило добавить навигационной интуитивности пользователю InSync.

Информация о клиенте теперь расположена в профиле, где удобно найти контакты, изменить настройки, в том числе установить аватар. Также в профиле появилась геймификация, которая поможет пользоваться мобильным банком на 100 %. Так, в зависимости от выполненного количества заданий, пользователю может быть присвоен уровень Новичок, Знаток, Мастер. За выполнение определенных заданий можно получить специальный комплимент.

Разделение счета – новый уровень финансовых отношений

В обновленной версии InSync появится сервис, позволяющий упростить совместные траты. Например, разделить счет в ресторане или собрать деньги на подарок другу. Для этого в деталях платежа необходимо нажать «Разделить счет», выбрать количество человек. Сгенерированный QR-код или ссылку можно отправить через любой мессенджер, нажав кнопку «Поделиться».

Совершить оплату по ссылке можно как по карточке Альфа-Банка, так и по карточкам других банков. Попросить средства у друга можно через кнопку «Пополнить счет» в разделе «Продукты».

 
 
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