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Альфа-Банк презентовал пять глобальных изменений мобильного банка InSync
В записке было послание следующего содержания:
InSync Day Вторая часть 26 сентября в 12:00
На TouTube-канале INSYNC TV
Ничего не оставалось, как дождаться следующего дня. И попасть на онлайн-презентацию глобального обновления мобильного банка InSync!
Новая версия InSync уже работает.
Как отмечалось во время презентации, изменения коснулись как дизайна, так и технологических возможностей. Новая версия InSync уже работает.
Вместо привычного красного – три ярких цвета
Полюбившаяся функция ставить заставку на рабочий стол приложения осталась, а вот дизайн всех разделов, кнопок и картинок поменялся. Теперь три цвета – красный, мятный и фиолетовый – будут доминировать в оформлении. Такая перемена отвечает главной задаче мобильного банка от Альфа-Банка – оставаться во всем актуальным.
Навигационная панель, как в популярных мессенджерах, и профиль
Главный экран теперь имеет нижнюю панель, разделенную на 5 основных вкладок. Такое расположение стало уже привычным для пользователей смартфонов и позволило добавить навигационной интуитивности пользователю InSync.
Информация о клиенте теперь расположена в профиле, где удобно найти контакты, изменить настройки, в том числе установить аватар. Также в профиле появилась геймификация, которая поможет пользоваться мобильным банком на 100 %. Так, в зависимости от выполненного количества заданий, пользователю может быть присвоен уровень Новичок, Знаток, Мастер. За выполнение определенных заданий можно получить специальный комплимент.
Разделение счета – новый уровень финансовых отношений
В обновленной версии InSync появится сервис, позволяющий упростить совместные траты. Например, разделить счет в ресторане или собрать деньги на подарок другу. Для этого в деталях платежа необходимо нажать «Разделить счет», выбрать количество человек. Сгенерированный QR-код или ссылку можно отправить через любой мессенджер, нажав кнопку «Поделиться».
Совершить оплату по ссылке можно как по карточке Альфа-Банка, так и по карточкам других банков. Попросить средства у друга можно через кнопку «Пополнить счет» в разделе «Продукты».
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