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Новый способ выглядит следующим образом: под "дворник" на лобовом стекле, ближе к пассажирскому месту, кладется крупная денежная купюра, не всегда настоящая. Предполагается, что водитель сначала садится за руль, заводит автомобиль, а заметив такой подарок, решает выйти, чтобы его забрать. В этот момент из засады, например из соседней машины, выскакивает угонщик, запрыгивает в автомобиль и вместе с подельником оставляет доверчивого автовладельца на улице. Либо мошенники вытаскивают из машины ценные вещи и быстро исчезают.О таких ситуациях пишут автомобилисты в сообществе "Синие ведерки".- рассказал автомобилист.В качестве приманки может выступать не только денежная купюра, а в роли добычи - не всегда дорогая иномарка. Выманить автомобилиста, который сложил рядом с собой, к примеру, сумку с документами или пакеты с покупками, можно при помощи обычной надоедливой печатной рекламы, которую мошенники тоже могут положить под "дворники". Чтобы очистить обзор, раздосадованные водители выходят из машины, как правило, не запирая двери.На еще более простую схему попалась этим летом жительница Московской области, недавно купившая кроссовер Porsche Cayenne. Как рассказал ее адвокат, автомобилистка ехала одна без превышения скорости по шоссе. Неожиданно с ней поравнялся водитель на Range Rover, крикнул в окно, что девушка задела его иномарку, и попросил остановиться. Запаниковав, автомобилистка остановилась, выбежала из кроссовера, не глуша мотор, и стала осматривать машину. Из Range Rover в свою очередь вышел не водитель, а пассажир. Заглянув в салон Porsche, он понял, что пассажиров в нем нет, а ключи находятся в машине. Тогда мошенник показал автомобилистке царапину на Range Rover и вежливо предложил оформить ДТП по всем правилам. Улучив момент, мужчина быстро запрыгнул в Porsche и скрылся вместе с подельником на Range Rover, оставив девушку на обочине, пишет