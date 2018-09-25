ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый вид обмана автовладельцев - с помощью денежных купюр под "дворником"

26.09.2018 12:59 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото с сайта abw.by
Часто бывает так, что Россия "задает тон" белорусскому криминалу, связанному с отъемом денег и имущества у автовладельцев. Поэтому белорусам не будет лишним узнать о новом сценарии очередного "развода", который начали практиковать в РФ.

Новый способ выглядит следующим образом: под "дворник" на лобовом стекле, ближе к пассажирскому месту, кладется крупная денежная купюра, не всегда настоящая. Предполагается, что водитель сначала садится за руль, заводит автомобиль, а заметив такой подарок, решает выйти, чтобы его забрать. В этот момент из засады, например из соседней машины, выскакивает угонщик, запрыгивает в автомобиль и вместе с подельником оставляет доверчивого автовладельца на улице. Либо мошенники вытаскивают из машины ценные вещи и быстро исчезают.

О таких ситуациях пишут автомобилисты в сообществе "Синие ведерки". "На днях читал статью про мошенников в США, которые кладут 100-долларовые купюры под "дворники" автомобилей: чтобы забрать деньги, водителю придется выйти из машины. Особенно часто такие случаи происходят на парковках и у гаражей, где машины стоят носом к стене, купюру заметить сложно, пока не отъедешь. Вы замечаете деньги, выходите, оставляя машину заведенной, преступник ныряет за руль и жмет на "газ". А вчера ездил вечером по магазинам. Отъезжая от торгового центра, обнаружил, что под "дворниками" у меня лежит 500-рублевая купюра. Если бы я этой статьи не читал, то немедленно бы вышел, чтобы убрать ее, а так заблокировал двери и тронулся. Сильно затонированная машина без "номеров", которая стояла рядом, выехала за мной со стоянки, но преследовать не стала, укатившись в другом направлении", - рассказал автомобилист.

В качестве приманки может выступать не только денежная купюра, а в роли добычи - не всегда дорогая иномарка. Выманить автомобилиста, который сложил рядом с собой, к примеру, сумку с документами или пакеты с покупками, можно при помощи обычной надоедливой печатной рекламы, которую мошенники тоже могут положить под "дворники". Чтобы очистить обзор, раздосадованные водители выходят из машины, как правило, не запирая двери.

На еще более простую схему попалась этим летом жительница Московской области, недавно купившая кроссовер Porsche Cayenne. Как рассказал ее адвокат Дмитрий Миняев, автомобилистка ехала одна без превышения скорости по шоссе. Неожиданно с ней поравнялся водитель на Range Rover, крикнул в окно, что девушка задела его иномарку, и попросил остановиться. Запаниковав, автомобилистка остановилась, выбежала из кроссовера, не глуша мотор, и стала осматривать машину. Из Range Rover в свою очередь вышел не водитель, а пассажир. Заглянув в салон Porsche, он понял, что пассажиров в нем нет, а ключи находятся в машине. Тогда мошенник показал автомобилистке царапину на Range Rover и вежливо предложил оформить ДТП по всем правилам. Улучив момент, мужчина быстро запрыгнул в Porsche и скрылся вместе с подельником на Range Rover, оставив девушку на обочине, пишет РБК.

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Часто бывает так, что Россия "задает тон" белорусскому криминалу, связанному с отъемом денег и имущества у автовладельцев.
 
Новости дня
Новости разные
 
На белорусско-украинской границе обнаружили бесхозное кладбище машин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.09.2018
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика