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На белорусско-украинской границе обнаружили бесхозное кладбище машин
Cвалка находится посреди дороги на белорусско-украинской границе, а именно близ пропускного пункта "Славутич", сообщает autocentre.ua.
Состояние автомобилей на жуткой свалке тоже не может не впечатлять. Местные жители растащили их на запчасти, так что в основном от транспортных средств остались одни кузова, да и то в "неполной комплектации".
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Cвалка находится посреди дороги на белорусско-украинской границе.
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