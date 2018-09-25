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Что стало с Наташей Королевой после ломки

26.09.2018 12:47 — Разное | UDF  
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Наташа Королева. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
45-летняя Наташа Королева дала откровенное интервью. Она призналась, что у нее случился кризис в жизни, и ей даже понадобилась врачебная помощь.

Наташа Королева призналась, что с 40 до 45 лет пережила самую сложную пятилетку, причем не только морально, но и физиологически. "До 40 лет ты живешь, и вроде бы все хорошо, безоблачно и легко. И вот в "сорокет" начинается процесс какой-то ломки: кажется, что все не так и не эдак, это не нравится, того не хочу…" – пожаловалась артистка.

Обладающая недюжинным оптимизмом певица в один момент поняла: ее не радует то, что недавно доставляло удовольствие. "Да и вообще все стало не в кайф! Порой даже не хотелось выходить из дома, видеть людей – казалось, я так от всех устала! Вот так меня штормило", – рассказала Наташа.

В итоге певица обратилась за медицинской помощью к другу, который является по совместительству психотерапевтом и диетологом. "И он мне помог. Во-первых, нашел правильные слова, во-вторых, провел пару сеансов гипнотерапии. После общения с ним я обратилась к медитации, которая помогает установить гармонию с внешним миром. Я стала читать много литературы о том, как после энергетических затрат, когда ты опустошена, восполнять эти ресурсы", – цитирует Наташу Королеву Teleprogramma.pro.


После кризиса жизнь артистки наладилась. "Сейчас мне прямо хорошо, получаю удовольствие от жизни! Чувствую, как второе дыхание поперло! Нахожусь в состоянии любви, гармонии, полного удовлетворения. Стала такой же жизнерадостной, как раньше", – похвасталась певица. Причем возраст – 45 лет – Наташу Королеву не смущает: "Могу сказать, что это шикарный возраст! Неслучайно и правильно говорят: 45 – ягодка опять. Подтверждаю, действительно открывается второе дыхание".

 
 
Ссылка на источник 21
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45-летняя Наташа Королева дала откровенное интервью.
 
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