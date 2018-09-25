Что стало с Наташей Королевой после ломки



Наташа Королева. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov

призналась, что с 40 до 45 лет пережила самую сложную пятилетку, причем не только морально, но и физиологически.пожаловалась артистка.Обладающая недюжинным оптимизмом певица в один момент поняла: ее не радует то, что недавно доставляло удовольствие.рассказала Наташа.В итоге певица обратилась за медицинской помощью к другу, который является по совместительству психотерапевтом и диетологом.цитирует Наташу КоролевуПосле кризиса жизнь артистки наладилась.похвасталась певица. Причем возраст – 45 лет – Наташу Королеву не смущает: