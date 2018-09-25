Кто украл символический ключ от Витебска? Новые подробности дела



«Золотая рыбка» в Витебске лишилась «ключа от города». Фото Светланы Васильевой 6 августа 2018 года





После инцидента прошло уже более 2-х месяцев, однако вопрос о том, как вандалам удалось безнаказанно надругаться над известным памятником, расположенным в центре города, остается открытым, пишетПосле публикации материала «Кто и когда украл ключ, который держала «золотая рыбка» на берегу Двины, не выяснили до сих пор», мы получили от нашей читательницы комментарий, который помог немного разобраться в ситуации.Как прокомментировала «Витебскому курьеру» официальный представитель УВД по Витебской области, дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь находиться в производстве Витебского городского отдела Следственного комитета.На данный момент лицо, похитившее ключ, не установлено. Но благодаря «Витебскому курьеру» определена дата пропажи — в ночь с 19 на 20 июля.Не все так просто. В ту ночь в городе было много гостей — гуляли последние сутки на «Славянском базаре». И есть вероятность того, что кто-то прихватил с собой ключ в качестве сувенира.Скорее всего, придется городу снова раскошелиться. Одно должно «утешать» — декоративная скульптура была изготовлена из силумина, а не из дорогой бронзы. Кроме того, как выяснилось, у компании «Литейный двор», которая отливала памятник, осталась форма ключа.