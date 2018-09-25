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На малой родине вице-премьера Турчина рассказали 5 малоизвестных фактов о нем
Фото: БЕЛТА
Отец был третьим человеком в районе
Александр Турчин родился в Новогрудке 2 июля 1975 года. О его маме местные жители знают немного – говорят, работала медиком. А вот отец личность в районе известная. Работал учителем физики в школе, а потом пошел по партийной линии. Много лет Генрих Станиславович был заведующим организационным отделом в горкоме партии, а затем управляющий делами в райисполкоме.
Вид на Новогрудок
– В советское время он считался третьим человеком в районе. Первый секретарь, председатель райисполкома и затем заворг. Генрих Станиславович курировал все кадры, – рассказал «Салідарнасці» бывший председатель колхоза «Авангард» Виктор Бирук.
Турчина-старшего, которому около 70 лет, собеседник периодически встречает в городе и сегодня.
Окончил школу с серебряной медалью
Будущий вице-премьер окончил школу не с золотой, а серебряной медалью. Единственная четверка у будущего экономиста была по математике.
– Александр Генрихович успевал по всем предметам, но уж больно серьезный математик преподавал в школе, – рассказала «Салідарнасці» директор средней школы №4 Антонина Мазура.
Александр Турчин и Антонина Мазура. Фото газеты «Новае жыццё»
Новогрудок – город небольшой, а детство и юность будущего вице-премьера и вовсе прошли в радиусе полутора километров от дома. Рядом школа, чуть дальше – Новогрудский торгово-экономический колледж, который чиновник окончил задолго до БГЭУ.
Вид на район, где прошло детство Александра Турчина
Дочь Турчина училась в той же школе, что и отец
Месяц назад, 1 сентября, Александр Турчин приезжал в родную СШ №4, которой подарил денежный сертификат на 10 тысяч рублей.
По стечению обстоятельств нынешний директор учебного заведения Антонина Мазура преподавала в СШ №3 будущей жене чиновника Инне Николаевне. Спустя годы уже в СШ №4 училась их дочь.
Директор школы характеризует Александра Турчина как флегматика, который внешне мало изменился с юности.
В СШ №4 висит доска с известными выпускниками школы
– Нагрузка и ответственность накладывает отпечаток на личность. Но Александр Генрихович не угрюмый человек, – сказала «Салідарнасці» Антонина Мазура.
В школе считают, что на взглядах вице-премьера не мог не отразиться тот факт, что он является уроженцем города, который славен своей историей и был первой столицей Великого Княжества Литовского.
Как работал директором магазина
Бывший председатель колхоза «Авангард» Виктор Михайлович Бирук уже 7 лет на пенсии. Находим его в деревне Городечно, где он живет в теплое время года.
«Авангард» Виктор Бирук возглавлял 19 лет. Поэтому был хорошо знаком с отцом Турчина Генрихом Станиславовичем.
– Саша заканчивал техникум, и его отец попросил: Виктор Михайлович, возьми сына на работу, он разворотливый, проблем у тебя с ним не будет. Я подумал: у нас же колхоз, нам нужны агрономы, зоотехники, инженеры. Но как раз в то время председатель райисполкома уговорил меня открыть магазин в Новогрудке. Я ответил Турчину: пускай его сын приезжает. Побеседовал с ним, вижу: парень скромный, хороший, – рассказал «Салідарнасці» Виктор Бирук.
Так в 22 года Александр Турчин стал директором продуктового магазина колхоза «Авангард». Сегодня в этом здании по улице Мицкевича в Новогрудке магазин автозапчастей, а в 90-е кроме зерна и овощей здесь можно было купить мясные изделия.
Здание бывшего магазина колхоза «Авангард»
– Честно вам скажу: благодаря магазину у нас в колхозе в то время не было проблем с зарплатой, – отметил Виктор Бирук.
За магазином, а, по сути, за молодым директором закрепили автомобиль УАЗ-452 и водителя. Договариваясь о снабжении магазина товарами, Александр Турчин ездил в командировки в Лиду, Барановичи, Витебск и другие города.
Впечатление от директора магазина у председателя колхоза осталось только положительное:
– Был очень ответственным, культурным – никогда не грубил подчиненным. Чистенький и аккуратный всегда был, в костюме.
Проработал Александр Турчин в магазине недолго – год-полтора. Вскоре он устроился главным контролером-ревизором управления Министерства финансов по Новогрудскому району, а затем по Гродненской области.
После того как Виктор Бирук ушел с поста председателя колхоза «Авангард», нового председателя уговорили от магазина отказаться. Затем исчез и сам колхоз: его посчитали за лучшее присоединить к другому.
«Когда Турчин ушел из района, все об этом жалели»
В середине 2000-х Турчина позвали на работу в соседний райцентр – городской поселок Кореличи. В Новогрудке на депрессивный регион смотрят свысока, но чиновник получил там должность начальника финансового отдела райисполкома. А с 2007-го по 2010-й он работал уже заместителем председателя Корелического райисполкома.
Кореличский райисполком
В те же годы в регионе начало работу частное предприятие «Керамдекор» по изготовлению сувениров из керамики – сегодня их можно встретить в минских магазинах и на автозаправках.
Директор предприятия Иван Ковалев охарактеризовал Турчина как чуть ли ни единственного «адекватного» чиновника на то время в регионе.
– Порядочный и не высокомерный мужик. Когда организовывали предприятие, посоветовал мне форму ЧУП, чтобы было меньше проблем. В райисполкоме можно было зайти к нему в кабинет пообщаться. Да и сам звонил периодически, интересовался, как идут дела, нужна ли какая-то помощь, – рассказал «Салідарнасці» Иван Ковалев.
Предприниматель приводит такой пример: когда Турчин увидел, в каком помещении теснится производство в поселке Мир, предложил выкупить за символически деньги заброшенное здание бывшей школы в деревне Трощицы. Так предприятие получило возможность работать в нормальных условиях.
– Я думаю, когда Турчин ушел из района, все об этом жалели. Его что-то волновало, он переживал за район. Тогда как остальным, кажется, было пофиг, – отметил Иван Ковалев.
С 2010 года Александр Турчин работал в Минском облисполкоме, с 2016-го – руководителем Аппарата Совета министров, где успел отметиться тем, что разрабатывал либеральный пакет документов с основным декретом «О развитии предпринимательства» и декрет о развитии цифровой экономики. В августе 2018 году Александр Турчин был назначен первым заместителем премьер-министра.
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Как начинался жизненный и карьерный путь второго человека в правительстве.
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