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Сбербанк по-прежнему не рассматривает ликвидацию украинской "дочки", надеется продать ее

26.09.2018 13:24 — Разное | Интерфакс  
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Сбербанк России по-прежнему не рассматривает вариант "сдачи" лицензии своего украинского дочернего банка, сообщил журналистам первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.

"С учетом того санкционного режима, который на Украине введен в отношении российских банков, это абсолютно бесперспективная история, потому что даже если представить себе, что мы бы прекратили деятельность банка, заплатили бы по всем обязательствам перед клиентами и собрали бы все деньги с должников, то даже и в этом случае забрать свои деньги мы не сможем", - сказал Л.Хасис. Он напомнил, что санкции, введенные Украиной против России, "предполагают запрет на любые движения денег с Украины в сторону российских банков". По словам топ-менеджера, Сбербанк продолжает диалог с Нацбанком Украины.

Как сообщалось, комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка Украины (НБУ) принял решение отказать в приобретении через Паритетбанк (Беларусь) существенного участия в Сбербанке (Киев) в размере 100% его уставного капитала. Соответствующее решение принято 14 сентября в связи с подачей недостаточного объема документов и информации для подтверждения соответствия заявителя требованиям законодательства Украины.

В марте, по итогам первой попытки, НБУ также отказал Паритетбанку.

Ранее интерес к покупке украинского Сбербанка проявлял белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня, который намеревался приобрести находящийся в госсобственности Паритетбанк и через него - украинскую "дочку" Сбербанка РФ.

Изначально власти Беларуси одобрили продажу бизнесмену госбанка за $50 млн, однако позже подконтрольная В.Прокопене компания VP Capital сообщила, что Паритетбанк остается собственностью его текущего владельца - Республики Беларусь.

Кроме того, у Сбербанка была договоренность о продаже украинского актива другой группе инвесторов, но сделка не состоялась. НБУ в июле 2017 года отказал бизнесмену Григорию Гусельникову и сыну владельца НК "Русснефть" Михаила Гуцериева Саиду в согласовании приобретения существенного участия в украинском Сбербанке.

 
 
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Сбербанк России по-прежнему не рассматривает вариант "сдачи" лицензии своего украинского дочернего банка, сообщил журналистам первый зампред правления Сбербанка...
 
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