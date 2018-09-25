ВТБ Лизинг заключил соглашение с компанией "Молочный Мир" (Республика Беларусь) о передаче в финансовый лизинг высокотехнологичного оборудования для пищевой промышленности. Сумма соглашения составляет 150 тысяч евро.

Продукция компании производится на территории Беларуси и экспортируется в Россию, Казахстан, Грузию, Турцию, Китай, Вьетнам, Узбекистан, Азербайджан, Сингапур и другие страны.

Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг, прокомментировал: "Наше подразделение в Беларуси активно работает с компаниями пищевой промышленности. Техническая модернизация производственного процесса позволяет клиентам повышать качество продукции, расширять ассортимент и увеличивать объемы производства".