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Госдума РФ поддержала все поправки Путина к пенсионному законопроекту

26.09.2018 13:14 — Разное | Интерфакс  
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Госдума на заседании в среду поддержала все поправки к законопроекту по пенсионной реформе, внесенные президентом РФ Владимиром Путиным.

Решение было принято единогласно, передает корреспондент "Интерфакса" (385 "за", против и воздержавшихся не было).

"Мы в этом вопросе с вами нашли консенсус, и все поддержали поправки президента", - заявил по итогам этого голосования спикер Вячеслав Володин.

Законопроект о пенсионной реформе рассматривается во втором чтении. В первоначальном варианте, инициированном правительством, в частности, предлагалось увеличить пенсионный возраст для мужчин на пять лет (до 65) и для женщин на восемь лет (до 63); глава государства предложил сделать повышение одинаковым, то есть на пять лет для всех.

 
 
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Госдума на заседании в среду поддержала все поправки к законопроекту по пенсионной реформе, внесенные президентом РФ Владимиром Путиным. Решение было принято...
 
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