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Гендиректор Daimler Дитер Цетше покинет пост в 2019 году, его сменит Ола Келлениус

26.09.2018 13:11 — Разное | Интерфакс  
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Главный исполнительный директор Daimler AG Дитер Цетше покинет этот пост в 2019 году, сообщил германский автопроизводитель.

Его место займет Ола Келлениус (Ola Kallenius), который в настоящее время является главой отдела исследований и разработок. Срок контракта составляет пять лет.

О.Келлениус, которому сейчас 49 лет, вошел в состав правления Daimler в январе 2015 года. Отдел разработок он возглавил в январе 2017 года.

Д.Цетше сменит нынешнего председателя наблюдательного совета Манфреда Бишоффа в 2021 году после годового собрания акционеров, отмечается в сообщении.

Д.Цетше возглавил автопроизводителя, тогда еще DaimlerChrysler, в январе 2006 года. В 2016 году наблюдательный совет компании продлил срок действия его контракта до конца декабря 2019 года.

 
 
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Главный исполнительный директор Daimler AG Дитер Цетше покинет этот пост в 2019 году, сообщил германский автопроизводитель. Его место займет Ола Келлениус (Ola Kallenius),...
 
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